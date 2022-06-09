انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تقدم منحة بـ 30 مليون دولار لأفغانستان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /703234/السعودية-تقدم-منحة-بـ-30-مليون-دولار-لأفغانستان

أعلنت المملكة العربية السعودية بتقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار وذلك بهدف دعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان ويأتي هذا الدعم أستكمالا لجهود السعودية الانسانية والأغاثية التي تبذلها وذلك من خلال مركز الملك سلمان للأغاثة و الأعمال الأنسانية والصندوق السعودي للتنمية وذلك بهدف الأسهام فى تخفيف معاناة الشعب الأفغاني والتقليل من مخاطر تدهور الأوضاع الانسانية فى الداخل الافغانستاني إلى جانب وضع حد للأنهيار الاقتصادي في أفغانستان

دوت الخليج

ووفق ما نشر فى وكالة الأنباء السعودية فتم التوقيع على تقديم المنحة فى مقر مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية بالرياض وذلك بحضور كل من مستشار الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سليمان للأغاثة والأعمال الأنسانية الدكتور عبد الله بن ربيعة، ورئيس البنك الأسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، بالأضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لأفغانستان السفير طارق بخيت، ورئيس الصندوق الائتماني الذي يتبع البنك الأسلامي للتنمية المهندس محمد الساعاتي.

السعودية تقدم مساعدات انسانية وجوية لأفغانستان

ومن الجدير بالذكر فهذه المنحة هي استمرار لما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساعدات انسانية وجوية وبرية لأفغانستان حيث قدمت خلال العقود الماضية عدد من المشاريع فى أفغانستان منها ما هو صحي وتعليمي وما يتعلق بالأمن الغذائي بتكلفة تصل مليار ريال سعودي.