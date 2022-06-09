انطلاق مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى تصفيات أمم افريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 06:29 مساءً - انطلقت مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023، أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى الذي سيخوض به الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام إثيوبيا في مالاوي مساء اليوم، الخميس.

يتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الونش، محمود علاء، عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

يستضيف ملعب بينجو الدولي فى مالاوي مباراة المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال أمام منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتقام مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الأثيوبي فى مالاوي اليوم فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على ملعب بينجو الدولي فى مالاوي.

وستكون مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا هى أول مباراة تقام على ملعب بينجو الدولي تحت الأضواء الكاشفة بناء على الاجتماعات التي تمت بين السفارة المصرية في مالاوي برئاسة معالي السفير محمد الشريف و الجانب المالاوي .

ويتسع ملعب بينجو الدولي إلي 41 ألف متفرج وتم إنشاء الملعب عام 2017 فى مدينة ليلونجوي بمالاوي وتصل تكلفة الانشاء 70 مليون دولار.