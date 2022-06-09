عاجل.. الأرصاد تحذر: موجة حر شديدة تؤثر على أجزاء كبيرة من العالم

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة فى بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه تظهر المناطق "ذات اللون الأحمر" شديدة الحرارة أعلى من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام، وتظهر مناطق أخرى "باللون الأزرق"، تكون أقل من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام.

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