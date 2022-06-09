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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703242/اطلقي-من-جوزك-تشوفي-ابنك-ميادة-طليقي-بيبتزنى-وحارمني-منه

طليقي بيبتزني علشان أشوف أبني طلب مني أطلق من جوزي .. كلامات ثقيلة على لسان ميادة الزوجة العشرينية تحدثت بها لـ دوت الخليج من داخل محكمة الأسرة لتروى مأساة حرمانها من رؤية ابنها بعد طلاقها وزواجها من أخر بعد ذلك.

اختيار شريك الحياة

فتقول ميادة:" اختيار شريك الحياة ، يحتاج إلى مواصفات وإلا سوف تكون النتيجة جريمة تدفع الأم عقابها طوال حياتها، ولن يغفر المجتمع ولا قوانين الاسرة ولا العائلة تلك الغلطة له مطلقا، أنا تحملت لقب مطلقة وضاع مني الكثير من الحقوق وتعرضت للمزيد من الضغوطات، ولو أرادت المطلقة صنع حياة جديدة تفقد ميزات آخرى، كفقدانها حضانة طفلها، وده اللى انا عايشه فيه دلوقتى وبحاول بأى شكل أشوف ابني المحرومة منه من 2019 حتى الآن".

زواج ميادة

وتروي الزوجة العشرينية:" أنا شابة تزوجت منذ 6 سنوات وأنجبت طفل عمره 6 سنوات واتطلقت من سنتين وتزوجت مرة آخرى لكى أمارس حياتي بشكل طبيعى ولكن طليقي تزوج من أخرى وأنجب 3 أطفال، ورفع دعوي حضانة طفل ضدي بعد وفاة والدتي وزواجي من أخر وقضت المحكمة له بضم الطفل في حضانته ومنذ ذلك الوقت لم أرى ابني حتى الأن".

ابني بعيد عني

وقول ميادة:" أنا احن على أبني من زوجة الأب وليه زوجي ياخد ابني من حضني وهو متزوج من أخرى ولديه 3 أطفال ولدين وبنت، وعمر مراته ما هتكون أحن على ابني مني أو ابني يكون عندها أفضل من أطفالها من طليقي، وسيكون معرض ليكون ضحية عنف منه وعدم وجود حنية عليه وأغلبية الوقت والده يقضى معظم وقته في العمل".

زواج ثاني

وإستغراب شديد قالت ميادة:" أنا اتجوزت مع أطلقت وكنت عايزة أكون أسرة جديدة غير اللى ادمرت وضاعت وأتطلقت عشانها، أيه الخطأ اللى أنا عملته في كده، وعايزه اكون مستقرة في حياتي والعيش في الحلال مع جوزي الجديد، علشان كده أتحرمت من ابني بعكس طليقي اللى اتجوز وأنجب عيال وعمل أسرة تانية ومفيش حد ضايقه في حاجة وهو حرمني من أبني".

شكوى مطلقات كثيرة

وأكدت:" أمهات كتير بيشكو من ده بعد الطلاق في إنه الأب ياخد العيال لحضانته هو ويحرمهم من أنهم يشوفوا عيالهم تاني وده ظلم ليهم، وده حصلي علشان أنا اتجوزت تاني وأمي متوفية، وعلشان كده ضم الولد لحضانته".

ابتزاز طليقي

وتستكمل:" طليقي حاول ابتزازي أكثر من مرة قمت بالتسجيل له من خلال مكالمات هاتفية مه ورسائل ويطلب مني الطلاق من زوجي وإحضار وثيقة طلاق مقابل أشوف أبني وعودته لحضني، هو مش عايز يخليني أعيش حياتي باستقرار وأفضل زي بيت الوقف كده من ضهر أو سند فى الحياة، وأكون في نظر المجتمع مطلقة للأبد بدون زوج".

تربية الطفل

وتقول الزوجة العشرينية:" أن برفض إن اللى يربي أبني حد غريب مش أمه، انا مش بشتغل حاجة بره البيت، وأنا ربة منزل ومتفرغة علشان أربي طفلي على عكس طليقى اللي أغلبية وقته في العمل ولا يعرف شئ عن إبنه ويجده دائما نائما عند عودته من العمل وأثناء ذهابه أيضا يجده نائما دون أن يراه ويقوم برعايته على أكمل وجه".

وتنظر ميادة نظرة مستنكرة وتقول:" إنا اختارت مرة خطأ زوج خطأ، فهل اتعاقب على ذلك الخطأ بندم طوال حياتي وحرماني من إبنى هل ذلك عقابي، وإذا أردت تصحيح ذلك الخطأ بزواج مرة آخرى من شخص طيب وأحسنت الاختيار أعاقب بفقد حضانة إبنى، هل اتجه للزواج العرفي وعدم إفشاء ذلك الزواج لكي يستمر طفلى معى وفي حضني".