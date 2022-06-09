انت الان تتابع تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: المفاوضات النووية مع إيران ستنجح في حالة واحدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703241/الخارجية-الأمريكية-المفاوضات-النووية-مع-إيران-ستنجح-في-حالة-واحدة

أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن المفاوضات النووية مع إيران يمكن أن تنجح في حالة واحدة وهي تخلي طهران عن مطالبها خارج الاتفاق النووي.

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وأضاف "بلينكن"، في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها أنه على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم معلومات ذات مصداقية لها.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي إيران من أزمة نووية ومزيد من العزلة قد تتعرض لهم في المستقبل.

المخابرات الألمانية: إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية

وشهدت الساعات الماضية الكثير من التقارير حول الأزمة بين أمريكا وإيران، وقد كشف تقرير صادر من المخابرات الألمانية أن إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية، وأنها وصلت بالفعل لمرحلة حاسمة في هذا الأمر.

ووفقا لما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية"، أنه يجب العمل على اتخاذ خطوات عملية على الأرض في مواجهة إيران قبل أن تتحول إلى قنبلة نووية إلى الأبد.

وأضاف أن إيران تعمل جاهدة في الوقت الحالي من اجل الحصول على تقنيات خاصة بالبرنامج الننوي "غير الشرعي" الخاص بها، ويوجد عدة مؤشرات حول ىهذا الأمر.

وتابع التقرير أن هناك شكوك حول خرق إيران التزامها فيما يتعلق بالاتفاق النووي التي وقعت عليه عام 2015 من أجل إيقاف أنشطة إيران النووية السرية.

وواصل التقرير أنه قد تم القبض على مواطن ألماني من أصل إيراني انتهك الحظر مع إيران، وقام بشراء أجهزة متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الخاصة بها، ويُجري التحقيق معه الآن.