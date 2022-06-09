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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703233/مسلسل-الثمانية-الحلقة-الاولى-ابنة-خالد-الصاوي-ضحية-تجارته-في-الأسلحة

بدأ اليوم الخميس أولى حلقات مسلسل الثمانية الذي يخوض به المستشار تركي ال الشيخ تجربة التأليف لأول مرة، ويعرض على منصة شاهد الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل الثمانية الحلقة الأولى

ودار مسلسل الثمانية الحلقة الأولى حول شخصيات العمل، اذ رصد المسلسل أن الفنان اسر ياسين يعلب دور ضابط مباحث ، الذي يذهب برفقة والدته وتجسدها الفنانة “ حنان سليمان ”وشقيقته وتجسدها الفنانة الشابة “سارة عبد الرحمن” ، الى حفل عيد ميلاد رجل أعمال الكبير الذي يخوض بطولته الفنان “ خالد الصاوي ” .

اسر ياسين واقع في حب ابنة خالد الصاوي

وترصد الأحداث وقوع اسر ياسين في حبة ابنة رجل الأعمال الكبير “خالد الصاوي” اذ كان في مهمة في فرنسا وشقيقته كانت تدرس في الجامعة الفرنسية بجانب ابنة رجل الأعمال والتي تجسدها “ لارا أسكندر ” والتي يتعرف عليها ويعرف هناك بأن والدها هو المهرب الأساسي لشحنة الأسلحة التي يلاحقها.

موت ابنة خالد الصاوي

وتنتهي الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية، بحفل العيد ميلاد الذي يتحول الى عزاء بسبب طلاقات نارية يروح ضحيتها ابنة خالد الصاوي وحبيبة اسر ياسين، ولكن ينجو والدها ويعترف لـ أسر ياسين بأن من قتل ابته هم شركاءه في تجارة الأسلحة، فيرفض اسر ياسين التصريح بهذا للشرطة ويبدأ في البحث عن قاتل حبيبته للانتقام منهم بنفسه.

جدير بالذكر أن مسلسل الثمانية بطولة أسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.

خالد الصاوي

وكانت أخر أعمال الفنان خالد الصاوي هو مشاركته في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل الاختيار3 بطولة كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.