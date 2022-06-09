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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703232/بيروج-على-فيس-بوك-ضبط-المتهم-بالإتجار-بالحشيش-بمدينة-نصر

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام وأمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي، تخصص نشاطه في الإتجار في الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، والتروبج لذلك بمنطقة مدينة نصر كمسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

متابعة المتهم

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متخذاً من منطقة مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – سلاح أبيض) ، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص كبل نجله بجنزير حديد داخل غرفة بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن طفل يعاني من إعاقة مكبل بجنزير حديد ومقيد بسرير داخل غرفة.

فحص الفيديو

ومن خلال فحص الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتضررها من طليقها عامل، لقيامه بتكبيل نجلهما 13 سنة يعاني من ضمور بالمخ من يده بجنزير حديد وتقييده بسرير داخل غرفة أعلى سطح العقار محل سكنه.

تحرير الطفل

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وأسفر ذلك عن وجود غرفة أعلى سطح العقار بها سرير وخالية من قاطنيها..وتم التقابل مع المشكو فى حقه والطفل المذكور بشقته.. وبمناقشته أقر بقيامه بإرتكاب الواقعة، وأنه منفصل عن طليقته منذ 10 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المذكور، وأنه نظراً لقيام زوجته بزيارة أهليتها بمحافظة أخرى وذهابه للعمل، وخشيته ترك نجله للمنزل أو إحداثه مكروه بنفسه إضطر لفعل ذلك وعقب عودته من العمل يقوم بإنزاله للشقة سكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.