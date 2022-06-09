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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703230/رحمة-حسن-هروح-أخد-موقف-قانوني-لأني-تعبانة-جسديا-ونفسيا

وجهت الفنانة رحمة حسن رسالة جديدة كاشفة تطورات حالتها الصحية بعد الوعكة التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب عضة كلب.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية للفنانة رحمة حسن

تطورات الحالة الصحية لـ رحمة حسن

كتبت الفنانة رحمة حسن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “أنا حقيقي تعبانة ومتأزمة جدا.. وکوابیس ومش عارفة حتي اقرب من القطة بتاعتي وألعب معاها لاني خايفة عليها لحد ما اخلاص العلاج.. النهاردة اخدت الجرعة التانية”.

وأضافت: “و لسه هكمل طبعا ده غير وجع الجرح حقيقي .. اللي عوزة اقوله ان فعلا لو بعد شهر ما حصلش حاجه تخص الكلب و علاجه و تغیر سلوكة و عدم نزوله بدون كمامة.. انا هروح اخد موقف قانوني لاني فعلا تعبانة جسديا و نفسيا جدا جدا”.

واختتمت: “وخايفة جدا يحصل ده لحد تاني و اكون انا السبب اني ماخدتش موقف"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني من خلال خاصية التعليقات.

إصابة رحمة حسن

يشار أن الفنانة رحمة حسن كانت قد كشفت عن تعرضها للعض من قبل أحد الكلاب بالقرب من منزلها، وقالت عبر صفحتها: “مساء الخير..امبارح الساعة 11 بليل كنت نازلة اجيب حاجة من السوبر ماركت جمب البيت ،وكنت ماشية علي الرصيف وكان في عربيه بتركن جمبي عادي ، فجاه الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مَش متاكده اوي”.

واستكملت: “بيهجم عليه بكل قوته ،طبعا حاولت اجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني علي الارض ، حاولت اقوم واجري وصاحبته حاولت تشده ، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيره وغويطة بنابه في منطقة حساسة”.

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وتابعت الفنانة رحمة حسن كواليس إصابتها في الشارع، قائلة: “صاحبه الكلب كتر خيرها اخذتني فورا علي مستشفي امبابة ادوني حقنه تطعيم الكلب ولسه فاضلي ٤هاخدهم خلال شهر، بس المشكلة ان من امبارح الجرح بينزف دم كتير ،وانا طبعا خايفة ومصدومة".