انت الان تتابع تفاصيل خبر عنده ضمور بالمخ.. ضبط شخص كبل نجله بجنزير حديد داخل غرفة بالجيزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703229/عنده-ضمور-بالمخ- ضبط-شخص-كبل-نجله-بجنزير-حديد-داخل-غرفة-بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن طفل يعاني من إعاقة مكبل بجنزير حديد ومقيد بسرير داخل غرفة.

فحص الفيديو

ومن خلال فحص الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتضررها من طليقها عامل، لقيامه بتكبيل نجلهما 13 سنة يعاني من ضمور بالمخ من يده بجنزير حديد وتقييده بسرير داخل غرفة أعلى سطح العقار محل سكنه.

تحرير الطفل

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وأسفر ذلك عن وجود غرفة أعلى سطح العقار بها سرير وخالية من قاطنيها..وتم التقابل مع المشكو فى حقه والطفل المذكور بشقته.. وبمناقشته أقر بقيامه بإرتكاب الواقعة، وأنه منفصل عن طليقته منذ 10 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى مقيمة معه بذات الشقة وبصحبتهما الطفل المذكور، وأنه نظراً لقيام زوجته بزيارة أهليتها بمحافظة أخرى وذهابه للعمل، وخشيته ترك نجله للمنزل أو إحداثه مكروه بنفسه إضطر لفعل ذلك وعقب عودته من العمل يقوم بإنزاله للشقة سكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تسلم النيابة العامة فيديوهات من داخل زنزانه علاء عبد الفتاح

قامت وزارة الداخلية، بتسليم النيابة العامة مقاطع فيديو مصورة من داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام، وكذلك عدم صحة الإدعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه.

وكان قد تداول عدد من أهل علاء عبد الفتاح ومحاميه، أنباء عن قيامه بالإضراب منذ رمضان الماضي، وهذا على غير الحقيقة كما يدعوا.

حريق يلتهم سقالات خشبية لمحور ترعة الزمر بفيصل

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق ألتهم سقالات وشدات خشبية لكوبري محور ترعة الزمر تحت الإنشاء بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء وسلم هيدروليكي الى موقع الحريق ليتم السيطرة على النيران بالكامل.

بداية البلاغ يرصده دوت الخليج

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مسئولي محور ترعة الزمر الجديد بمنطقة فيصل باندلاع حريق في أعمال تحت الإنشاء، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان ليتم السيطرة على الحريق وتم انتداب المعمل الجنائي إلى المكان ليتم إجراء المعاينة وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق.