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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703227/مصطفي-بكري-اختيار-ضياء-رشوان-ومحمود-فوزي-ضمن-إدارة-الحوار-الوطني-حاز-علي-توافق-الجميع

ثمن النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفين، منسقا عاما للحوار الوطني، إضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، مؤكدا أهمية الرسائل الحيادية التي يحملها الاختيار، والتي تعبر عن حيادية الجهة التي تديره وأن الحيادية هي الضامن الاساسي لانجاح الحوار.

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مصطفي بكري: اختيار ضياء رشوان ومحمود فوزي حاز علي توافق عام من الجميع

وأضاف بكري،" أن إختيار الأخ والصديق ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني، إختيار موفق، كما أنه حاز علي توافق عام من الجميع، فهو يتمتع بقدرة علي إدارة الحوار بموضوعية وتجربتة في هذا المجال واسعة، وهو قاسم مشترك بين الجميع".

وتابع عضو مجلس النواب،" أن إختيار المستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطنية، سيمثل ‏نقطة تحول، مضيفا" فالرجل صاحب خبرة في مجلس النواب والمجلس الأعلي للإعلام، وصاحب عقلية قانونية وتنظيميه متميزة، أعتقد أن إختيارهما يدعو للتفاؤل بتحقيق الغرض، والهدف من رؤية القياده السياسية لهذا الحوار وأهدافة.

إدارة الحوار الوطني تعلن اختيار ضياء رشوان منسقاً عاما.. والمستشار محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية..والانطلاق فى يوليو

وكانت قد اعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفين، منسقا عاما للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسا الأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

وأوضحت أن أولى مهام المسق العام للحوار الوطني تمثل في يده التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، من 15 مسول ما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري

وتابعت إدارة الحوار الوطني، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية اللتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية، مؤكدة استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة