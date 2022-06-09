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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703226/التيار-الصدري-العراقي-اصلاح-البلد-لن-يكون-الا-بحكومة-أغلبية-وطنية

دعا زعيم التيار الصدري فى العراق مقتدي الصدر نواب كتلته الصدرية، والتى تتألف من 73 نائب بتقديم أستقالتهم من البرلمان، وذلك حتي لايمثلوا عائق أمام تشكيل الحكومة العراقية.

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وصرح زعيم التيارالصدري خلال كلمة له أن "إذا كان بقاء الكتلة الصدرية يشكل تحديا أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للأستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرا".

مقتدي الصدر أما المعارضة أو الأنسحاب

مشددا أنه أمام خيارين أما المعارضة أو الأنسحاب لافتا إلى أن الحكومة بحاجة لحكومة ذات أغلبية تخدم مطالب الشعب العراقى.

كما أكد الصدر أنه يرفض لحكومة توافقية من كل الأطراف مشيرإلى أن :" اصلاح البلد لن يكون الا بحكومة أغلبية وطنية لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا". مضيفا:" قررت البقاء فى المعارضة البرلمانية فما أستطاعوا أن يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمونه أنسداد سياسيا وأسميه الأنسداد المفتعل".

ويذكر انه منذ اجراء الانتخابات النيابية فى أكتوبر الماضي لم تستطع الفصائل السياسية العراقية من تأليف الحكومة الجديدة وذلك بسبب رغبة تخالف "إنقاذ وطن" بزعامة مقتدي الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومن ناحية أخري تسعي قوي الأطار التنسيقي الى حكومة توافقية.

وبسبب الأنشقاق السياسي وعدم قدرة أي طرف من حسم الأمور فأدي ذلك إلى أخفاق البرلمان ثلاث مرات فى انتخاب رئيس الجمهورية