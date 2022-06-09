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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703222/حبس-مدرس-لاتهامه-بتسريب-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بالشرقية-عن-طريق-الواتس-أب

أمرت الجهات المختصة بمركز أبو كبير اليوم اخميس، في محافظة الشرقية، بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسريب أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية بتصوير أسئلة الامتحانات، وإرسالها عبر تطبيق الواتس أب إلى أحد الأشخاص لتسريبها للطلاب، أثناء قيامه بأعمال المراقبة داخل لجنة مدرسة الرحمانية التجارية للبنات التابعة لمدينة أبوكبير.

دوت الخليج

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة أبو كبير يفيد تلقي المركز بلاغ من مسؤول بالتربية والتعليم بضبط مدرس بالتعليم الفني أثناء قيامه بتسريب اسئلة الامتحانات خلال مباشرة عمله في مراقبة أعمال الامتحانات داخل لجنة مدرسة الرحمانية التجارية للبنات، التابعة للإدارة التعليمية بأبوكبير، حيث كان يصور أسئلة الامتحانات، ويرسلها لأحد الأشخاص لتسريبها للطلاب.

القبض على المدرس المتهم بتسريب الامتحانات

وانتقلت قوة من مركز شرطة أبوكبير إلى محل البلاغ، وألقت الشرطة القبض على المدرس المذكور، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، التي أمرت بحبسه احتياطياً 4 أيام على ذمة القضية.

العرض على النيابة العامة

وتم تحريز الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسريب والتحفظ على المدرس وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3472 إدارى مركز شرطة أبوكبير لسنة 2022، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت صحة الواقعة.

امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الشرقية

يذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية كانت قد بدأت السبت الموافق 28 مايو 2022 من الشهر المنصرم، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022 .