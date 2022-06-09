«دينية الشيوخ» تناقش مقترح النائب نصيف حفناوي حول قيام الأوقاف برفع نسبة الفوائد..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /703216/دينية-الشيوخ-تناقش-مقترح-النائب-نصيف-حفناوي-حول-قيام-الأوقاف-برفع-نسبة-الفوائدالأسبوع-المقبل

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور يوسف عامر، اجتماعها الأسبوع المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوي العفيفي، بشأن " قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع نسبة ما يسمى بريع الأقساط على أصل الدين (الفوائد).

دوت الخليج

الشيوخ يحيل مقترح إنشاء أسوار حماية علي جانبي المجاري المائية للترع للحكومة

وكان قد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، تقرير لجنة الإسكان والإدارةالمحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تنفيذ اسوار حماية علي جانبي المجاري المائية للترع، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

ويتضمن موضوع الاقتراح برغبة، أن الترع والمصارف تعاني من عدة مشاكل صحية وبيئية وعلى رأسها أكوام القمامة والمخلفات التي تسد المصارف المائية وباتت تهدد بكوارث مفاجئة بعد أن أصبح العديد منها خارج الخدمة وتحول لمنبع للأوبئة والفيروسات.

وأوضح أنه قد لوحظ مؤخراً وقوع العديد من الحوادث الناجمة عن سقوط المركبات والأطفال في المجاري المائية مما ينجم عنها حالات غرق بالترع وبالأخص في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما يتطلب الأمر تنفيذ أسوار حماية بارتفاع من 75 سم إلى متر على جانبي الترع التي تم تأهيلها داخل الكتل السكنية سواء التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال التأهيل بها أو الجاري تنفيذ أعمال التأهيل بها، وكذا المقترح تنفيذها لاحقاً ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

من خلال متابعة اللجنة المشتركة للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وفي ضوء موافقة وزارة الموارد المائية والري على موضوع الاقتراح برغبة المعروض يتضح أن تغطية الترع والمصارف والمجاري والقنوات المائية أصبح أمرا ضروريا وحتمية خاصة في المناطق السكتبة وقد تحول العديد منها إلى مقالب للقمامة نتيجة إلقاء المخلفات بها مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، ويؤخر وصول المياه إلى نهايات الترع مما يهدد الزراعات الموجودة بنهايات الترع بيوارها وهلاكها.

كما أدي ذلك إلي أهمية وجود تلك الأسوار للحفاظ على صحة وحياة المواطنين ولحماية البيئة من التلوث مما سيؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة بما يوفر أيضاً في ميزانيات العلاج ويحسن من الشكل الحضاري للمشروع.