نفاد تذاكر ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 05:23 مساءً - أعلن الاتحاد الكوري الجنوبى لكرة القدم، نفاد تذاكر المباراة الودية بين منتخبى مصر وكوريا الجنوبية المقرر لها يوم 14 يونيو الجارى، على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع إلى 70 ألف مشجع تقريبا.

وقالت الصفحة الرسمية للاتحاد الكوري الجنوبى لكرة القدم :" لقد حان الوقت.. نفدت تذاكر مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية.. شكرا للجماهير على الدعم".



189815-الاتحاد-الكورى

يستضيف ملعب بينجو الدولي فى مالاوي مباراة المنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال أمام منتخب إثيوبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وتقام مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الأثيوبي فى مالاوي اليوم فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على ملعب بينجو الدولي فى مالاوي.

وستكون مباراة المنتخب الوطني أمام إثيوبيا هى أول مباراة تقام على ملعب بينجو الدولي تحت الأضواء الكاشفة بناء على الاجتماعات التي تمت بين السفارة المصرية في مالاوي برئاسة معالي السفير محمد الشريف و الجانب المالاوي .

ويتسع ملعب بينجو الدولي إلي 41 ألف متفرج وتم إنشاء الملعب عام 2017 فى مدينة ليلونجوي بمالاوي وتصل تكلفة الانشاء 70 مليون دولار.