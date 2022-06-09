سعفان: احتفالية تخريج سفراء المناخ الأفارقة تتماشى مع خطوات بناء التنمية

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفالية الدكاترة محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفى الشربينى رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفريق التطوعى ورئيس المبادرة، ونهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وهالة عوض الله وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونواب ومساعدى وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والبيئة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية وممثلى المنظمات الدولية والاتحاد النوعى للمناخ.

فى مستهل كلمته قال وزير القوى العاملة: فى ظل احتفالنا بتخريج البرنامج التدريبى لسفراء المناخ الأفارقة والمصريين، والذى يتزامن مع احتفالنا باليوم العالمى للبيئة، والذى تنظمه كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، إن البرنامج التدريبى هو أحد برامج ومخرجات مبادرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنسانى ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى التى شاركت كلية الدراسات البيئية فى تأسيسها.

وأكد الوزير، أن هذا البرنامج يهدف لحشد جهود الطلاب والباحثين من الأفارقة والمصريين لبناء جسور المعرفة المناخية مع المجتمع فى ظل استضافة مصر لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بشرم الشيخ نوفمبر القادم، وبالتوازى مع الاهتمام العالمى بقضية التغيرات المناخية.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لجامعة عين شمس العريقة على استمرار جهودها الحثيثة فى الاهتمام بهذا الملف المهم، مشيراً إلى أنه خلال شهر يونيو من العام الماضى 2021، قد حضر بدعوة كريمة من رئيس الجامعة افتتاح وحدة التحول للأخضر، ومشروع "بى جرين" لتدوير المخلفات، فضلاً عن افتتاح معرض المنتجات البيئية عبر استخدام وإعادة تدوير المخلفات.

ونوه سعفان، إلى أن احتفالنا اليوم يتزامن الاحتفال بيوم البيئة العالمى لعام 2022 تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة "، ذلك الشعار الذى يدعونا جميعاً لإحداث تغييرات تحويلية فى السياسات والاختيارات لتمكين العيش فى وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة، فنحن لا نملك سوى هذا الكوكب فهو موطننا الوحيد، وعلينا حماية موارده المحدودة.

واستطرد الوزير: أن تنظيم هذا الاحتفال يأتى تماشيا مع الخطوات الجادة للحكومة المصرية نحو بناء تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة وشاملة بكافة محافظات مصر وإطلاق استراتيجيات حديثة تهتم بتحقيق اقتصاد أخضر والحد من الانبعاثات الكربونية للتعامل مع التحديات العالمية من التغيرات المناخية ونقص الأمن الغذائى لتصب جميعها إلى تحقيق رؤية مصر 2030 والانطلاق بمصر نحو المستقبل.

وفى ختام كلمته دعا الوزير من جامعة عين شمس العريقة إعادة التفكير فى كيفية استهلاك موارد الأرض المحدودة، كما ندعو الشركات التجارية فى مختلف قطاعات العمل لتطوير نماذج أكثر مراعاة للبيئة والانتقال إلى الاقتصاديات الخضراء، كما ندعو المزارعين والمصنعين لمواصلة الإنتاج بصورة مستدامة، والاستثمار فى إصلاح البيئة.

بدوره قدم رئيس جامعة عين شمس، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حرصه على المشاركة بصفة مستمرة فى الفعاليات التى تنظمها الجامعة، مقدماً الترحيب بالحضور الاشقاء من جميع الدول الإفريقية، ولفريق عمل كلية الدراسات البيئية على تنظيم تلك المبادرة ورعايتها لهذا التخصص الفريد على نحو 40 عاماً.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التغيرات المناخية التى يعيشها العالم أجمع اليوم أصبحت من الأمور المهمة لتحقيق الاستدامة والتحول الرقمى فى جميع الدول، وفى ظل ذلك تنتظر الدولة المصرية وتعد للحدث الأكبر حول ذلك الموضوع وهو مؤتمر cop – 27 فى نوفمبر 2022 تحت توجيهات الرئيس السيسى، والذى يحظى باهتمام جميع الوزارات والجهات داخل الدولة ، وفى ظل اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم ذلك الحدث العالمى، وتم إصدار العديد من القرارات لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء بمعنى الكلمة على أرض الواقع وتحويل 145 فندق إلى فنادق صديقة للبيئة ، والتحول بوسائل المواصلات واستخدام الطاقة والمياه لتكون مثالاً للعالم أجمع يحتذى به فى المدن الخضراء.

وأضاف رئيس الجامعة أنه حالياً يتم عمل تحالف فيما بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتقوم بدورها فى هذا المؤتمر العالمى الهام، وأكاديميين وتقديم جميع الدراسات العلمية والبحوث التى تمت فى مجال البيئة، كما نتطلع ان يمتد ذلك التحالف قريباً إلى الجامعات الإفريقية لدراسة أيسر الطرق لتنفيذ تلك الأفكار فى جميع المجالات والمناحى، للوصول إلى نتائج وتوصيات تساهم فى تفعيل الوعود التى تم الوصول إليها فى مؤتمر cop 26 السابق.

من جانبها رحبت عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالوزير ورئيس الجامعة ونوابه والحضور، مؤكدة أن تلك المبادرة تناولت مفهوم المناخ والتغيرات المناخية والطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة والجغرافيا المناخية، وأثر التغيرات المناخية على الصحة العامة ونقص الغذاء والمياه والمحاصيل الزراعية والأحياء المائية والتنمية المستدامة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والإعلام المناخى.

وأضافت أن مبادرة المليون شاب من أجل المناخ التى أطلقتها جامعة عين شمس وجامعة الأزهر بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنسانى ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخى يعد برنامج تدريبى رائد فى إفريقيا والشرق الأوسط؛ لاستهداف تخريج 5000 سفير مناخ، وأن كل سفير مناخ يتعهد بتدريب 250 طالب جامعى مجانا وجارى تدريب وتأهيل الشباب من طلاب 6 جامعات مصرية.

ويستعد البرنامج لإطلاق برنامج تدريبى ضمن المبادرة لمحو الأمية الكربونية فى مراكز الشباب قريبا والمدارس لإعداد سفير المناخ الصغير وأن هؤلاء الخريجين من البرنامج هم من يقومون بهذه التدريبات؛ لاستهداف تدريب مليون شاب متطوع فى العمل المناخى.