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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703219/منهم-واحد-تاني-وبرا-المنهج-تفاصيل-مشاركة-9-أفلام-بمهرجان-الفيلم-العربي-بروتردام

تشارك MAD Solutions بـ تسعة أفلام ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الفيلم العربي بروتردام والتي تقام خلال الفترة من يوم 15 يونيو الجاري وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل 9 أفلام مشاركة في مهرجان الفيلم العربي بروتردام

9 أفلام بمهرجان الفيلم العربي بروتردام

تشارك MAD Solutions بـ تسعة أفلام ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الفيلم العربي بروتردام بواقع 7 أفلام من توزيع الشركة وهم الحارة للمخرج باسل غندور، مجنون فرح للمخرجة ليلى بوزيد، وبنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان، وبين الأمواج للمخرج الهادي أولاد مهند، وكلشي ماكو للمخرجة ميسون الباجه جي، والجيران للمخرج مانو خليل، والفيلم القصير الست للمخرجة سوزانا ميرغني.

وتشارك MAD بفيلمين تتولى مهام التسويق والترويج لهما، واحد تاني للمخرج محمد شاكر خضير ويلعب بطولته الفنان أحمد حلمي وبرا المنهج للمخرج عمرو سلامة ومن بطولة الفنان ماجد الكدواني. يضم فيلم واحد تاني في بطولته بجانب أحمد حلمي كلا من روبي، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، أحمد مالك، محمود حافظ، نور إيهاب وغيرهم، ومن المقرر عرضه يوم الأحد 19 يونيو في تمام الساعة 8:15 مساءً.

بينما يعرض فيلم مجنون فرح يوم الخميس الموافق له 16 يونيو في تمام الساعة 9:45 مساءً، والعمل من تأليف وإخراج ليلى بوزيد، ويشارك في بطولته سامي عوطالبالي، سمير الحكيم، ديونج كيبا تاكو، وزبيدة بالحاج عمر، وأوريليا بيتي.

مهرجان الفيلم العربي بـ روتردام

ويعرض فيلم برا المنهج يوم الأحد 19 يونيو في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا، والعمل بطولة النجم ماجد الكدواني وروبي وأسماء أبو اليزيد والطفل عمر شريف وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر، ويعرض فيلم الحارة يوم الأحد 19 يونيو الساعة 4:45 مساءً، وهو من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، ميساء عبد الهادي، بركة رحماني، منذر رياحنة، نادرة عمران ونديم ريماوي.

ويعرض فيلم كلشي ماكو يوم الجمعة 17 يونيو الساعة 2:15 مساءً، والعمل إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، ومن بطولة دارينا الجندي، الممثل العراقي الشهير محمود أبو العباس، باسم حجّار، مريم عباس، زيدون سلمان خلف، أحمد هاشمي، سامي العلي، ويعرض فيلم بنات عبد الرحمن يومي السبت 18 يونيو الساعة 8:24 مساءً، ويوم الأحد 19 يونيو في تماما لـ 1:15 مساءً.

ويأتي فيلم بنات عبد الرحمن من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، ومن بطولة صبا مبارك، حنان الحلو، مريم الباشا، فرح بسيسو، خالد الطريفي ومحمد الجيزاوي، وسيعرض فيلم بين الأمواج يوم السبت 18 يونيو الساعة 6:45 مساءً، والعمل تأليف وإخراج الهادي أولاد مهند، ويشارك في بطولته لبنى أزابال، السيد العلمي وسمير القسمي، وجلال قريوا، بينما يعرض فيلم الست يوم السبت الساعة 12:15 مساءً.

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فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج إيمان ميرغني، ويشارك في بطولته رابحة محمد، محمد مجدي، مهاد مرتضى، السر محجوب وحرم بشير، بينما يأتي فيلم الجيران من إخراج وتأليف مانو خليل، ومن بطولة جلال الطويل، جهاد عبدو، سرهد خليل، وسامر المصري يوم الأحد الموافق له 19 يونيو الساعة 2 مساءً.