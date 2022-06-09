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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703218/قبل-الإعلان-عن-جائزة-الأفضل-في-إنجلترا-ماذا-قدم-صلاح-وباقي-المرشحين

يترقب النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، جائزة جديدة مساء اليوم الخميس، والتي سيتم فيه الإعلان عن الأفضل في الدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ويتنافس صلاح مع عدد من نجوم البريميرليج، هم

_ كريستيانو رونالدو

_هاري كين

_ساديو ماني

_ كيفين دي بروين

_ فيرجيل فان دايك.

وقبل الاعلان الرسمي عن الفائز بالجائزة من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، في الحفل الذي يُقام في الثامنة مساء اليوم ويتم بثه عبر الصفحات الخاصة بالرابطة الإنجليزية، حرص موقع دوت الخليج عن تقديم أرقام اللاعبين للجائزة هذا الموسم.

أرقام المرشحين

البداية بالتأكيد ستكون عند الفرعون المصري محمد صلاح، والذي قدم موسماً استثنائياً مع فريقه ليفربول، حيث خاض صلاح مع الريدز هذا الموسم بالدوري 35 مباراة، تمكن من تسجيل 23 هدفا، وصنع 13 آخرين، وحصد جائزتي الهداف وأفضل ممرر في البطولة، مناصفة مع الكوري هيونح مين سون.

أما عن زميله في الفريق ساديو ماني، فاتمكن السنغالي من تسجيل 16 هدف ونجح في صناعة هدفين.

هاري كين لاعب توتنهام، سجل 17 هدف، وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

أما عن منافس صلاح التقليدي، كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، فقد تمكن من تسجيل 15 هدف، وصنع 8 آخرين.

كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، استطاع تسجيل 18 هدف مع الشياطين الحمر، ومرر 3 تمريرات حاسمة خلال هذا الموسم.

أما صخرة دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك، فقد ساهم في تسجيل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

و توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.