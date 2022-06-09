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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703215/سرق-100-جنيه-الإعدام-لـ-قاتل-طفل-الجرجير-بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، عامل، بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل طفل وسرقة 100 جنيه بحوزته وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ طفل الجرجير، وذلك بعد شهرين فقط من ارتكاب الجريمة في حكم رادع وسريع.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على، و عضوية المستشارين أشرف أبو الحسن و مصطفى الجاحر ، و سكرتارية أبو المعارف عبدالشافى و أحمد أبوسحلى وأسامة الأمير.

بداية الواقعة

ترجع وقائع القضية لـ ٨ ديسمبر ٢٠٢١ عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، بلاغا بالعثور على جثة حسين عبد الله إسماعيل ١٣ عاماً ، ملقاه فى زراعات القصب بقرية المصالحة بمركز نجع حمادى و بها طعنات نافذة فى الرقبة و الصدر.

التحريات

و تبين من التحريات التى قادها اللواء طارق يحيي، مدير المباحث، أن أسرة المجنى عليه أسرة بسيطه فى قرية الرحمانيه قبلى ولا توجد لهم خلافات مع أى أحد من القرية، من اى نوع كما ان المجنى عليه يعمل فى بيع الجرجير و الخضروات فى قرى نجع حمادى لمساعدة والديه.

مرتكب الجريمة

وتبين فيما بعد من التحريات ، أن مرتكب الجريمة، حشمت فاضل محمود ٣٤ سنه، استدرج المجنى عليه لزراعات القصب و حاول سرقة أموال المجنى عليه، الذى تصدى له بكل قوة و رفض التنازل عن أمواله، فعاجله المتهم بطعنه فى رقبته و طعنه فى صدره، ثم استولى على مبلغ ١٠٠ جنيها قيمة ما حصل عليه القتيل طوال ١٤ ساعه من العمل و بعدها قام بإلقاء الجثة وسط زراعات القصب.

ضبط المتهم

و تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم و السلاح المستخدم فى الجريمة، و أقر بارتكابه الجريمة لسرقة أموال المجنى عليه، و أحيل المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادى محبوسا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و حيازة سلاح أبيض و قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً .

المشدد 15 سنة للشيخ محمود شعبان لالتحاقه بـ الجيش الحر

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محمود شعبان، بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامه بالالتحاق بتنظيم "الجيش الحر"،

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

جماعة الجيش الحر

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، أنه في غضون الفترة من مارس من عام 2013، حال كونه مصري الجنسية، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، وهى جماعة الجيش الحر بدولة سوريا تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها.