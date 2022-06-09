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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703212/النائب-أحمد-فتحي-الرئيس-السيسي-حرص-خلال-الـ-8-سنوات-الماضية-على-اقتحام-القضايا-الشائكة

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريص خلال الـ8سنوات الماضية على حل المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل عاجل وحاسم.

دوت الخليج

النائب أحمد فتحي: الرئيس السيسي كان حريص خلال الـ 8 سنوات الماضية على حل القضايا الشائكة

وأضاف فتحي، خلال تصريحات له اليوم، أن الرئيس السيسي ساهم من خلال العديدة من المبادرات التي أطلقها خلال الأعوام الماضية علي التخفيف من ألام المواطنين ودعمهم، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" و100 مليون صحة، والقضاء علي فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، جميعها ساهمت في دعم المواطنين وخففت عن آلامهم ودعمتهم اجتماعيًا.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية نجحت في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية رغم التحديات التي واجهتها، بجانب إرساء مبدأ التنوع السياسي من خلال دعوة الرئيس لحوار وطني يضم جميع أطياف المجتمع.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن القيادة السياسية بذلت جهود كبيرة ايضا لاستعادتة مصر مكانتها دوليا، و وعربيا وأفريقيا، بالإضافة إلي استعادة مصر مكانتها ريادتها في المنطقة.