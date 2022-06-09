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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703211/رئيس-محلية-النواب-يطالب-بالانتهاء-من-المخطط-لنجوع-وقرى-مطروح-خلال-عام

طالب النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان سرعه الانتهاء من المخططات والأحوزة العمرانية الخاصة بمطروح، مشيرا الي إن محافظة مطروح محافظة حدوديه ويجب الانتهاء من سرعه المخططات التحررية العمرانية.

السجيني يطالب بالانتهاء من المخطط لنجوع وقرى مطروح خلال عام

دوت الخليج واضاف السجيني خلال اجتماع لجنه الادارة المحليه بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ان مخططات العمرانية لمحافظة مطروح بسيطة، خاصة ان عدد سكان المحافظة لا يتجاوز ال ٥٠٠ الف مواطن واكون نموذج لباقي المدن الحدودية.

وطالب السجيني بتحديد موعد زمني للانتهاء من التخطيط العمراني لنجوع وقري مطروح خاصة انها أهل طبيعة خاصه وستنتهي خلال عام واحد.

واستعرض النائب جمال الشوري عضو مجلس النواب طلب الاحاطه الخاص به في لجنه الادارة المحليه برئاسة النائب المهندس احمد السجيني بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب .

وقال النائب جمال الشوري ان هناك مناطق كثيرة في محافظة ليس لها الحوزة عمرانيه مشيرازالي ان بعض مناطق محافظهم مطروح لا يوجد بها خدمات مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي مشيرا الي ان حجم السكان لا يسع خدمات المحافظة وكذلك لايوجد مدارس للفتيات داخل المحافظة قائلا : محافظة مطروح مظلومه وليس مثل باقي المحافظات .

وطالب النائب بسرعه اصدار الاحوزة العمرانية والمخططات لمدن المحافظة .

ومن جانبه قال محافظ مطروح لواء اركان حرب خالد شعيب لمنازعات مدار العامين الماضيين ونحن نعمل ونبذل جهدا كبيرا مع وزارة التنميه المحليه والتخطيط العمراني لكي يتم وضع مخططات الاحراج العمرانية ل ٨ مدن ونجحنا في الحصول علي اعتمادات توسعه والاحوزة العمرانية ل ٧ مدن وتم الانتهاء من الاعتمادات الخاصه بهم وباقي مدينه النجيلة .

واستعرض المحافظ بعض من انجازات للمخططات الاستراتيجيه لمدن المحافظة .