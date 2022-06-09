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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703209/نائبة-مطروح-تطالب-بتخفيض-نسبه-ايجارات-الوحدات-السكنيه-الادارية-لاصحاب-المعاشات

ناقشت لجنه الادارة المحليه بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر أحمد عيد، بشأن ضرورة الاستفادة من وحدات الإسكان الإداري المخصصة للموظفين المغتربين بمحافظة مطروح، بتأجيرها لهم بعد بلوغهم سن المعاش أو بناء مساكن أخرى لنقلهم إليها، وذلك بهدف الحفاظ على الأسر وعدم تشريدهم، وخاصة أن فترة إقامتهم بالمحافظة تزيد على 35 سنة وأبنائهم أصبحوا من أبناء المحافظة وفي كثير من الأحيان لا يمتلك هؤلاء الموظفين سكن خاص بمحافظتهم الأصلية.

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نائبة مطروح تطالب بتخفيض نسبه ايجارات الوحدات السكنيه الادارية لاصحاب المعاشات

وأشارت النائبة سحر أحمد الي ان قاطني الوحدات يبلغ عددهم ١٨ اسرة ويجب مراعاة الحالات الانسانيه خاضع لاصحاب المعاش الذي يتقاضي ٢٣٠٠ جنيه ويقوم بدفع ايجار ٧٠٠ جنيه غير المياه والكهرباء مطالبه بتخفيض نسبه ايجارات اصحاب المعاشات في وحدات الاسكان من هم اصحاب المعاشات.

واوضحت نائبة مطروح الي ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمه اكل المصرين مشيرة الي انه كيف لموظف افني عمره في العمل ٤٠ عام في المحافظة وبعد خروجه علي المعاش يتم مطالبته بالاخلاء وليس لهم اي دخل غير المعاش فليس لديهم القدرة علي شراء وحدات خارجيه موضحه الي انه يجب ان يتم مراعاة الحالات الانسانيه ل١٨ اسرة.

ومن جانبه اقترح النائب احمد السجيني لدراسه الحالات الخاصه بقاطني الوحدات السكنيه الاداريه لمن هم بلغوا سن المعاش قائلا : ادعوا ممثلي الحكومه باعداد دراسه تقوم بدراسه البعد الاجتماعي والانساني لهذا الملف علي مستوي الجمهوريه هاصه ان هناك قانون محصن بحكم من المحكمه الدستورية العليا خاصه مشيرا الي انه يتم تقديم رويه كامله تعرض علي مجلس الوزراء لهذا الملف ٤٥٠٠ حاله.

واعلن النائب احمد السجيني عن فتح ملف الحالات الانسانيه لهذا الملف بعقد جلسه خاصه لاستمرار مناقشه هذا الملف علي مستوي الجمهوريه يتم حضور المجتماعات العمرانية والاسكان الاجتماعي والتنميه المحليه وعدد من الوزارات علي مستوي الجمهوريه.