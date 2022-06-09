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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703205/سمية-الخشاب-تدعم-طلاب-الثانوية-العامة-عايزاكم-فريش-ومحدش-يجي-على-نفسه

حرصت الفنانة سمية الخشاب على دعم طلاب الثانوية العامة من خلال مجموعة تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

دوت الخليج يرصد رسائل سمية الخشاب لـ طلاب الثانوية العامة

سمية الخشاب وطلاب الثانوية العامة

كتبت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا لو مسكت التعليم هلغيلكم الفاينلز دي وهخلي النجاح كله بأعمال السنة عشان عايزاكم فريش كدة مش Stressed”.

وأضافت في تغريدة أخرى عبر صفحتها: “حبايبي اللي في ثانوية عامة محدش يجي على نفسه خالص صحتكم بالدنيا ومش نهاية العالم ومتخلوش أي حد يأثر بالسلب عليكم وتقدروا تثبتوا نفسكوا فأي مجال أو كلية”.

وتابعت: “مش شرط المسمى القديم بتاع كليات القمة ده مفيش قمة.. اللي هيشتغل ويحب اللي يعمله هيبقى في القمة”.

أعمال سمية الخشاب

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني قبل الماضي لعام 2021 من خلال مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، وعدد من النجوم مثل رياض الخولي، وصبري فواز وهبة مجدي، ومنذر رياحنة ووسيد رجب وغيرهم، والعمل كان من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وفيما يخص الغناء كان آخر فيديو كليب لها لأغنية أوعدك التي شاركت بها برفقة المطرب الشعبي عمر كمال والتي حققت نسب مشاهدات عالية فور طرحها بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

يشار أن الفنانة سمية الخشاب دائمًا ما تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب تصريحاتها للجمهور، وتحدثت عن حالة القلق التي يمر بها الطلاب الثانوية العامة، في لقاء لها ببرنامج et بالعربي، وقالت: “ارقصوا وطلعوا كل الطاقات السلبية في الجسم.. الرقص رياضة بتشيل الضغط، قوموا ارقصوا”.

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ويذكر أن آخر لقاءات الفنانة سمية الخشاب التي أثارت بها ضجة كان لقائها التلفزيوني ببرنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

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