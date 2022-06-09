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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703220/صيغة-تكبيرات-عيد-الأضحى-المبارك-٢٠٢٢-مكتوبة

يبحث الكثير عن ضيغة تكبيرات عيد الأضحى، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، رغبة منهم في حفظها لترديدها أثناء العيد، أو لتعليمها لأطفالهم وتحفظيها لهم، حيث يعد ترديد تكبيرات العيد من شعائر الإسلام ومظاهر ادخال الفرحة التي يحرص عليها المسلمون جميعًا، لما لها من أجرٍ كبيرٍ عند الله سبحانه وتعاله.

وينشر موقع دوت الخليج، لقرائه، صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2022، كذلك موعد عيد الأضحى المبارك 2022، وموعد وكيفية صلاة عيد الأضحى المبارك 2022.

عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزراة التعليم العالي، أن من المقرر أن يوافق موعد عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو 2022، والذي يوافق بالطبع 10 ذو الحجة في الأشهر الهجربة، وتمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام، حتى الثلاثاء 12 يوليو 2022. وسيتم تأكيد موعد عيد الأضحى المبارك 2022، من جانب دار الإفتاء المصرية، باعتبارها الجهة الرسمية لإعلان موعد عيد الأضحى 2022، عن طريق استطلاع هلال غرة شهر ذي الحجة، وبناءً عليه يتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك وموعد موقفة عرفات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

يبحث الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022، حتى لا يفوتهم موعد صلاة عيد الأضحى، والذي يكون في صباح اليوم العاشر من ذي الحجة في الساعات الأولى من الصباح بعد صلاة الفجر، والذي يتم تحديده قبله بيوم حتى يتم إعلان موعد صلاة عيد الأضحى بكل دقة.

طريقة صلاة عيد الأضحى 2022

بالإضافة لموعد صلاة عيد الأضحى 2022، يبحث الكثير عن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، وهي كالآتي: 1- صلاة عيد الأضحى تكون ركعتان يلزمهما النية أن تكون صلاة العيد. 2- يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يتبعها بـ7 تكبيرات، ثم قراءة سورة الفاتحة وبعدها ما تيسر من القرآن، ويفعل المصلون مثله.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن صيغة تكبيرات العيد الصحيحة هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».