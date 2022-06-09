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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703208/موعد-صلاة-عيد-الأضحى-٢٠٢٢-وعدد-تكبيرات-العيد-الكبير

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، يحرص المسلون في العالم أجمع، على معرفة الوقت المحدد لها لما لها من مكانة مقدسة لديهم، لذلك تزايدت معدلات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022؛ كذلك موعد عيد الأضحى في الأشهر الميلادية حتى يتثنى لمنع يرغب في شراء أضحية عيد الأضحى المبارك القيام بذلك، كذلك معرفة موعد صيام 10 أيام ذو الحجة، التي يحرص على صيامها الكثير من المسلمين قبل عيد الأضحى المبارك إلى جانب صيام وقفة عرفات.

وينشر موقع دوت الخليج، لقرائه، موعد صلاة عيد الأضحى 2022، كذلك الأجازات الرسمية لعيد الأضحى المبارك 2022، التي يسعى الكثير من الموظفين لمعرفتها.

عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزراة التعليم العالي، أن من المقرر أن يوافق موعد عيد الأضحى المبارك يوم السبت 9 يوليو 2022، والذي يوافق بالطبع 10 ذو الحجة في الأشهر الهجربة، وتمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام، حتى الثلاثاء 12 يوليو 2022. وسيتم تأكيد موعد عيد الأضحى المبارك 2022، من جانب دار الإفتاء المصرية، باعتبارها الجهة الرسمية لإعلان موعد عيد الأضحى 2022، عن طريق استطلاع هلال غرة شهر ذي الحجة، وبناءً عليه يتم تحديد موعد عيد الأضحى المبارك وموعد موقفة عرفات.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

يبحث الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022، حتى لا يفوتهم موعد صلاة عيد الأضحى، والذي يكون في صباح اليوم العاشر من ذي الحجة في الساعات الأولى من الصباح بعد صلاة الفجر، والذي يتم تحديده قبله بيوم حتى يتم إعلان موعد صلاة عيد الأضحى بكل دقة.

طريقة صلاة عيد الأضحى 2022

بالإضافة لموعد صلاة عيد الأضحى 2022، يبحث الكثير عن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، وهي كالآتي: 1- صلاة عيد الأضحى تكون ركعتان يلزمهما النية أن تكون صلاة العيد. 2- يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يتبعها بـ7 تكبيرات، ثم قراءة سورة الفاتحة وبعدها ما تيسر من القرآن، ويفعل المصلون مثله.