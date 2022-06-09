سعر استمارة البطاقة الشخصية ٢٠٢٢

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - تزايدت معدلات البحث عن سعر استمارة البطاقة الشخصية 2022، للراغبين في استخراج البطاقة الشخصية أو بطاقة الرقم القومي 2022، من خلال موقع وزارة الداخلية التي وفرته للمواطنين تسهيلًا عليهم.

وينشر موقع تحيا مصر، سعر البطاقة الشخصية 2022، كذلك كيفية استخراجها سواء لأول مرة أو بدل تالف.

سعر استمارة البطاقة الشخصية 2022 في مصر

وفرت وزارة الداخلية، موقعًا إلكترونيًا خاص بالأحوال المدنية وخدمات الأحوال الشخصية، في إطار حرصها على التسهيل على المواطنين في استخراج العديد من الوثائق الشخصية، سواء البطاقة الشخصية أو القيد العائلي أو شهادة الميلاد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، والتي توفر وقتًا ومجهودًا بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة في اتجاهها إلى الرقمنة الإلكترونية وتخفيف الضغط على المصالح الحكومية.

رابط وزارة الداخلية لتجديد البطاقة الشخصية 2022

وفرت وزارة الداخلية رابطا إلكترونيًا، للراغبين في تجديد البطاقة الشخصية الخاصة بهم، كذلك العديد من الخدمات الأخرى والتي يمكن معرفتها عن طريق الدخول إلى الرابط الرسمي من هــــنــــا.

تجديد البطاقة الشخصية 2022 إلكترونيًا

وفرت وزارة الداخلية رابطا إلكترونيًا، للراغبين في تجديد البطاقة الشخصية الخاصة بهم، عن طريق اتباع الخطوات التالية: 1- الدخول على الموقع الخاص بالسجل المدني الذي وفرته وزارة الداخلية من هــــنــــا. 2-تسجب الدخول إلى حسابك في حالة امتلاكك واحدًا، أو تسجيل حساب جديد حتى تتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة من موقع الأحوال المدنية. 3- تسجيل بيانات مقدم الطلب الراغب في تجديد البطاقة الشخصية. 4- اختيار طريقة دفع الرسوم المناسبة لمقدم الطلب. 5- الموافقة على الشروط والإرشادات الخاصة.

سعر استمارة البطاقة الشخصية 2022

حددت وزارة الداخلة سعر البطاقة الشخصية 2022، حيث أوضحت أن هناك 3 أسعار مختلفة للبطاقة الشخصية، وهي: 1- بطاقة الرقم القومي المميزة، وتتوفر بسعر 170 جنيهًا، وتتيح لمقدم الطلب استلام البطاقة في نفس اليوم أو خلال 24 ساعة من التقديم. 2- بطاقة الرقم القومي العاجلة بسعر 120 جنيهًا، ويتمكن مقدم الطلب من استلام البطاقة الضخية خلال 3 أيام. 3- بطاقة الرقم القومي العادية بسعر 45 جنيهًا، وهي المتعارف عليها والتي يتم استلامها خلال 15 يومًا من تقديم الطلب.