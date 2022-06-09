القوى العاملة: تعيين 14 شاباً والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:25 مساءً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 14 شاباً ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 87 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، أشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، و 15 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 1204 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.