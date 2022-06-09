وزير الأوقاف يستقبل سفير أوزبكستان بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:25 مساءً - استقبل أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادة السفير/ منصور بيك كيليتشيف سفير أوزبكستان لدى القاهرة، والسيد المستشار/ لطف الدين خوجاييف نائب سفير أوزبكستان بالقاهرة اليوم الخميس 9/ 6/ 2022م.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على سعي الوزارة الدائم للتواصل الحضاري وترسيخ أسس الحوار البناء، ونشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير على المستوى الدولي.

وأطلع وزير الأوقاف السفير الأوزبكستاني على جهود وزارة الأوقاف المصرية في مجال التدريب، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية وطنيًّا ودوليًّا، وأن هذه الدورات التدريبية تهتم بفلسفة الدعوة والفكر، وكيفية توظيف العلم لتحقيق حياة أفضل للناس، كما نعمل على أن يكون الإمام شخصًا قادرًا على التفاعل مع قضايا الساعة وليس منعزلًا عن واقعهم.

مؤكدًا أننا يجب أن نتعاون معًا وأن نكثف جهودنا وأن نتحول من التنظير والتقعيد إلى العمل على أرض الواقع، وندخل في صميم المواجهة، لحماية أبنائنا، وأن نسابق الزمن في تحقيق ذلك.

وخلال اللقاء أكد سعادة السفير/ منصور بيك كيليتشيف سفير أوزبكستان لدى القاهرة على العلاقة القوية بين مصر وأزبكستان، مؤكدًا أن مصر هي قلب العالم العربي والإسلامي، وأنهم حريصون على التعاون الكبير معها، كما أكد على الاستفادة من خبرة وزارة الأوقاف المصرية الرائدة في مجال تجديد الخطاب الديني، وأنهم حريصون على تدريب أئمة أوزبكستان بأكاديمية الأوقاف الدولية، وأنه سيتم توجيه خطاب رسمي لوزارة الأوقاف المصرية لتدريب عدد من أئمة أوزبكستان.

هذا وقد أهدى وزير الأوقاف سعادة السفير الأوزبكستاني ونائبه نسخًا من إصدارات الأوقاف المصرية، كما وجه وزير الأوقاف بإهداء 150 مجموعة من إصدارات الأوقاف باللغة العربية إلى سفارة أوزباكستان بالقاهرة للتوزيع على الأئمة بدولة أوزبكستان.

من جانبه ثمن سعادة السفير/ منصور بيك كيليتشيف سفير أوزبكستان لدى القاهرة دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا بإصدارات الأوقاف العلمية والدعوية والفكرية المتميزة.