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السكة الحديد : استعداداً لموسم الصيف بدء تشغيل قطارات نوم وثالثة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 04:25 مساءً - فى اطار استعدادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح تعلن الهيئة عن بدء تشغيل قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح ابتداءاً من يوم السبت الموافق 18 / 6 / 2022 وحتى صدور تعليمات اخرى وبيانها كالآتى :

أولاً : يوم السبت الموافق 18 / 6 / 2022 :

1- تشغيل قطار 773 / 772 على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى [ 4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى ]

2- تشغيل قطار939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً كالجدول المرفق بتركيب [ 1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية ) ]

ثانياً : يوم الأحد الموافق 19 / 6 / 2022 :

1- تشغيل قطار 775 / 774 على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 773 أعلاه .

2- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 940 أعلاه .

- والهيئة دائما لاتتوانى فى خدمة وراحة جمهور السادة الركاب .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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