140 منحة فى الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية.. (الرابط والتفاصيل)

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أنه يمكن للطلاب التقديم لبرنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذى تنفذه الجامعة الأمريكية فى القاهرة.
ويمكن لجميع الطلاب الراغبين فى التسجيل الدخول إلى هذا الرابــــــط
ويقدم برنامج المنح الجامعية منحا دراسية لـ140 طالباً وطالبة من جميع محافظات مصر خلال العام الدراسى 2022-2023، للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس فى عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، مع تخصيص نسبة تتراوح بين 10 و15% من المنح للطلاب ذوى الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.
وللمزيد من المعلومات عن البرنامج يمكن الدخول إلى هذا الموقـــــــع.
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