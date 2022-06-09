قرار جديد من التموين بشأن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير ‏التموين إلى أن القرار يأتى تيسيرا على ‏المواطنين أصحاب البطاقات التموينية كما نص القرار فى ‏المادة الثانية منه إلى استمرار فتح موقعى (دعم مصر – مصر ‏الرقمية) لتسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم.‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون ‏الوزير إن تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم يأتى ‏لاستكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، مشيرا إلى أن رقم ‏المحمول سيساهم فى سرعة التواصل مع المواطن عبر ‏الاتصال به اوعبر ارسال رسائل قصيرة له على المحمول.

وأكد المتحدث الرسمى معاون الوزير أن مراكز الخدمة ‏ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلى موقعى (دعم ‏مصر – مصر الرقمية) أمام المواطنين لتسجيل رقم المحمول ‏على البطاقة، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات الوزارية ‏السابقة سهلت الأمر على المواطنين وخصوصا كبار السن منهم والاكتفاء ‏بتقديم فقط رقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل بأسم ‏رب الأسرة، كما قد تم استثناء أسر السجناء وكبار السن الغير ‏قادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم ‏لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد من ذويهم لمكتب التموين ‏التابع له ما يثبت صحة ذلك.‏