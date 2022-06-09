جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التموين إلى أن القرار يأتى تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية كما نص القرار فى المادة الثانية منه إلى استمرار فتح موقعى (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير إن تسجيل رقم المحمول على بطاقة الدعم يأتى لاستكمال قواعد بيانات بطاقات الدعم، مشيرا إلى أن رقم المحمول سيساهم فى سرعة التواصل مع المواطن عبر الاتصال به اوعبر ارسال رسائل قصيرة له على المحمول.
وأكد المتحدث الرسمى معاون الوزير أن مراكز الخدمة ومكاتب التموين مفتوحة أيضا، بالإضافة إلى موقعى (دعم مصر – مصر الرقمية) أمام المواطنين لتسجيل رقم المحمول على البطاقة، مشيرا إلى أن القرارات والتوجيهات الوزارية السابقة سهلت الأمر على المواطنين وخصوصا كبار السن منهم والاكتفاء بتقديم فقط رقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل بأسم رب الأسرة، كما قد تم استثناء أسر السجناء وكبار السن الغير قادرين على الحركة وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد من ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من التموين بشأن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.