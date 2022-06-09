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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703207/محلية-النواب-توصي--بإجراء-تصوير-جوى-لـ-محطة-معالجة-مياه-الصرف-سيدي-برانى-بمطروح

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محافظة مرسى مطروح بإجراء تصوير جوى بشأن مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمنطقة "سيدي برانى"، حيث أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، أنه لا يمكن إنشاء المحطة داخل الكتلة السكنية أو حتى بالقرب منها، مشيرا إلى أنه تم تحديد الموقع المناسب لإنشاء المحطة على بعد 15 كم من المدينة.

دوت الخليج

محلية النواب توصي بإجراء تصوير جوى لمشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف بـ"سيدي برانى" بمطروح

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مرسى مطروح، بحضور اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح.

و من جانبه قال المهندس طارق عبد العزيز، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى، إن إنشاء المحطة على بعد 15 كم من المدينة يتطلب إنشاء محطة وسيطة لإعادة هع ك رفع المياه، بالإضافة إلى المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن نقل مياه الصرف الصحى لمسافة تبعد 15 كم، مشيرا إلى أنه لو تم اقتراح مكان آخر يبعد 5 كم فقط عن المدينة يخفض تكلفة إنشاء المحطة من 800 مليون جنيه إلى 500 مليون فقط.

ومن ناحيته حذر اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مرسى مطروح، من إنشاء أية محطات لمعالجة مياه الصرف الصحى بالقرب من الكتل السكنية حفاظا على صحة و سلامة المواطنين، وهو ما دعمته لجنة الإدارة المحلية.