انت الان تتابع تفاصيل خبر علاء عابد: المصريون يثقون فى سياسة الرئيس السيسى فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703200/علاء-عابد-المصريون-يثقون-فى-سياسة-الرئيس-السيسى-فى-الحفاظ-على-حقوق-مصر-التاريخية-فى-مياه-النيل

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الارهاب والتطرف اهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه اليوم مع وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية خاصة فيما يتعلق بموقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر.

دوت الخليج

علاء عابد: المصريون يثقون فى سياسة الرئيس السيسى فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

وقال " عابد " فى بيان له اصدره اليوم إن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى ويثقون ثقة كاملة وبلا حدود فى سياساته فى كل مايتعلق بملف سد النهضة وعدم التفريط فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل مؤكداً أن العالم كله يعرف ويعى تماماً الموقف المصرى تجاه هذه القضية.

وقال النائب علاء عابد إن مصر حريصة على التعاون والتنسيق والعمل المشترك تجاه جميع القضايا التى تدعم العلاقات بين مصر وتنزانيا مثمنا تصريحات وزيرة خارجية تنزانيا خلال لقائها مع الرئيس السيسى والتى أكدت فيها تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة، كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية "سامية حسن"، معرباً عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيداً بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات