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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703196/عمرو-هندي-مصر-عادت-لأحضان-القارة-الأفريقية-في-8-سنوات-من-حكم-الرئيس-السيسي

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال فترة حكمه للبلاد العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أنه يقود نهضة مصر الحديثة داخليًا وخارجيًا وذلك في ظل حرص الرئيس ، على إيلاء القضايا الوطنية وترسيخ قيم المواطنة أهمية كبرى ضمن اهتماماته بإعادة صياغة قيم التسامح، وإحياء العمل الوطني المشترك بين عنصري الأمة دون تمييز.

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وأشار هندي، في بيان له أنه منذ تولي الرئيس السيسي للحكم أصبحت القارة الأفريقية على قمة أولويات السياسة الخارجية لمصر التي لم تكتفي بالكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)، بل عملت على إدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية حيز التنفيذ، خاصة وأن أفريقيا تمثل فرصة عظيمة للصادرات المصرية. وأضاف هندي، أن الجولات الإفريقية التي قام بها الرئيس السيسي إلى معظم دول القارة السمراء أعادت أجواء الريادة المصرية للقارة الأفريقية، كما أعادت روح التقدير الشعبي والرسمي المتبادل الذي عاشته مصر مع أشقائها في إفريقيا في ستينيات القرن الماضي.

وكيل أفريقية النواب: علاقات مصر بأفريقيا بأفضل حالاتها فى عهد الرئيس .. ونتطلع لمزيد من التعاون في كافة المجالات

واختتم هندي، بالتأكيد على أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون بين مصر وأفريقيا في ظل حكم الرئيس السيسي والذي وضع القارة الأفريقية على رأس أولوياته وأنها من أحد دوائر الأمن القومي المصري.