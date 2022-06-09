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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703195/حزب-المؤتمر-يثمن-إختيار-الحوار-الوطني-ضياء-رشوان-منسقا-عاما-والمستشار-فوزي-رئيسا-للامانه-الفنيه

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ما جاء فى بيان الاكاديميه الوطنيه للتدريب من اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عاما لادارة الحوار الوطنى والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام رئيسا للامانه العامه للادارة الفنيه للحوار الوطنى.

دوت الخليج

حزب المؤتمر يثمن إختيار الحوار الوطني "ضياء رشوان" منسقا عاما والمستشار "فوزي" رئيسا للامانه الفنيه

واعتبر حزب المؤتمر في بيان له اليوم، هذه هى الخطوه الاولى من خطوات وضع الاطر التنظيميه والفنيه لادارة الحوار الوطنى ويثمن الحزب هذا الاختيار لشخصيات وطنيه معروف عنها الالتزام والحيادية وتقديم مصلحة الوطن، وأن هذه الخطوه هى دعوة لكل الاطراف للمشاركة فى هذا الحوار من اجل صالح هذا الوطن وصالح مستقبله

وتمني حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة ، للاكاديميه الوطنيه للتدريب ، و لضياء رشوان ، والمستشار محمود فوزى ، كل التوفيق والنجاح فى ادارة هذا الحوار الوطنى المرتقب ،والذى تنتظره كل القوى السياسيه والنقابية والشعبيه بشغف للانتقال الى جمهوريه جديده كما يحلم بها جميع المصريين ، بالشكل الذى نأمله جميعا وان يأتى هذا الحوار بثماره المنتظره تحت هذه الادارة الرشيده والتى تقف على مسافه واحده من الجميع\