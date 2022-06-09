انت الان تتابع تفاصيل خبر إضراب عن الطعام ..الداخلية تسلم النيابة فيديوهات من زنزانة علاء عبد الفتاح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703194/إضراب-عن-الطعام-الداخلية-تسلم-النيابة-فيديوهات-من-زنزانة-علاء-عبد-الفتاح

قامت وزارة الداخلية، بتسليم النيابة العامة مقاطع فيديو مصورة من داخل زنزانة المحكوم عليه علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام، وكذلك عدم صحة الإدعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه.

تداول أنباء عن إضرابه

وكان قد تداول عدد من أهل علاء عبد الفتاح ومحاميه، أنباء عن قيامه بالإضراب منذ رمضان الماضي، وهذا على غير الحقيقة كما يدعوا.

حريق يلتهم سقالات خشبية لمحور ترعة الزمر بفيصل

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق ألتهم سقالات وشدات خشبية لكوبري محور ترعة الزمر تحت الإنشاء بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت سيارتي إطفاء وسلم هيدروليكي الى موقع الحريق ليتم السيطرة على النيران بالكامل.

بداية البلاغ يرصده دوت الخليج

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من مسئولي محور ترعة الزمر الجديد بمنطقة فيصل باندلاع حريق في أعمال تحت الإنشاء، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى المكان ليتم السيطرة على الحريق وتم انتداب المعمل الجنائي إلى المكان ليتم إجراء المعاينة وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق.

بيتصور سيلفي.. كشف ملابسات جلوس شخص أعلى قطار الصعيد بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات بث أحد البرامج التلفزيونية مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالجلوس أعلى سطح قطار الصعيد، وإلتقاطه صورة لنفسه معرضا حياته للخطر، ويحث فيه المواطنين بعدم ارتكاب تلك الوقائع.

دوت الخليج يرصد قيام الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو

بفحص الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو من خلال إجراء التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط أعلى أحد القطارات "القاهرة – الأقصر" وذلك حال سيره بنطاق دائرة مركز شرطة ديروط.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

تفاصيل مشاجرة عمال بمقهى وموظفى الحى بالعصافرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يكشف عن مشاجر بمنطقة العصافرة بحري بالإسكندرية، وتبين أنها حدث خلال حملة لإزالة التعديات بالطريق العام من قبل حى ثان المنتزة.

دوت الخليج يرصد قيام الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بوجود مشاجرة بالمنطقة المشار إليها بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الأجهزة المعنية "حى ثان المنتزة" بعمل حملة فورية لإزالة التعديات بالطريق العام "دون إخطار الأجهزة الأمنية" أمام إحدى المقاهى الكائنة بمحل البلاغ بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من (صاحب المقهى و3 عمال بالمقهى) و(عمال الحى المشاركين بالحملة المشار إليها) حيث قام على إثرها سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) بالتعدى بالضرب عليهم، لإعتراضهم على تنفيذ إزالة التعديات مما أدى إلى حدوث إصابة 3 من عاملين بالحى "بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.