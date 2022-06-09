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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703192/حزب-الجيل-يرحب-باختيار--ضياء-رشوان-منسقا-عاما-للحوار والمستشار-محمود-فوزى-رئيسا-للأمانة-الفنية

دوت الخليج

حزب الجيل يرحب باختيار : ضياء رشوان منسقا عاما للحوار والمستشار محمود فوزى رئيساً للأمانة الفنية ويعتبره خطوة مهمة لنجاح الحوار الوطني وتحقيق أهدافه

وأشار الجيل فى بيانه إلى ما يتمتع به ضياء رشوان نقيب الصحفيين من خبرات اكاديمية وتنفيذية اكتسبها عبر تاريخه المهنى والأكاديمي المحترم والمقدر بجانب علاقاته القوية بكل الأحزاب السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع الأهلى،

كما أشار بيان الجيل إلى المزايا والقدرات العلمية والعملية التى يتمتع بها المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني والتى اكتسبها من خلال عمله فى مجلس الدولة والبرلمان ثم أخيرا فى المجلس الأعلى للإعلام وهى خبرات ضرورية لمن يقود الأمانة الفنية الحوار، ستنعكس بالتأكيد على المناخ العام المصاحب للحوار بجانب توافر مناخ الثقة الكاملة فى الحيادية والموضوعية والرغبة فى أن يعكس الحوار آمال الشعب فيه. وأشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بقرار إدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل بتشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 15 عضواً من مختلف التيارات السياسية والمجتمعية .

وأكد الشهابي ثقته فى كل الخطوات المصاحبة لدعوة الرئيس للحوار الوطنى والتى عززتها قرارات الامس باختيار الاستاذ ضياء رشوان منسقا عاما للحوار والمستشار محمود فوزى رئيس للإدارة الفنية الحوار .