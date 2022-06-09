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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703191/وائل-عبد-العزيز-يحتفل-بـ-قراءة-فاتحة-مصطفى-درويش-اللعنة-اتفكت

فاجيء الفنان مصطفى درويش متابعيه والجمهور باحتفاله بقراءته الفاتحة وارتباطه مؤخرًا حيث تفاعل معه الجمهور والمتابعين لتهنئته بجانب أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل احتفال مصطفى درويش بقراءة فاتحته

قراءة فاتحة مصطفى درويش

أعلن الفنان مصطفى درويش خبر ارتباطه واكتفى بمنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب من خلاله: “أنا قريت الفاتحة النهاردة”.

لكنه لم يكشف عن هوية خطيبته ولم ينشر صور من قراءة الفاتحة وانهالت التعليقات عليه لتهنئته ومن جانبه الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز علق على خطوبة مصطفى درويش.

وكتب في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصطفي درويش قرأ فاتحة يا جدعان.. يا ديني ده أنت عايز زار مش حفلة.. اللعنة اتفكت واتجبت على وشك يا درش".

وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، كان الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز شارك متابعيه وجمهوره بنشره رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الرسمية: “والله أنا ربنا هيكرمني قوي وهنجح قوي وهيعوضني علي كل الاذي ده.. وهيعوضني بسنين نجاح كتير بدل الي ضاعت وناس احلي وصافيه وهيوقفلي كل ولاد الحلال وهينصفني وهيبقي معايا زاي ما هو علي طول معايا هو الوحيد الي عالم بالي في قلبي وبحالي”.

وتابع قائلًا: “يقيني بالله يقيني .. يارب العباد بدل حالي واسعد قلبي وابعد عني من لا يخافك”، ويأتي ذلك في أول تعليق بعد أن أصدر بيانا ردا على شقيقته.

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ومن جانبه حسام لطفي محامي الفنان وائل عبدالعزيز أصدر بيان يرد من خلاله على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد الهجوم المتبادل بينهما، وجاء به: «تلقى موكلي رسالة تحذيرية من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تثبت تأويلا خاطئًا وفهمًا مغلوطًا لما أورده موكلي في بوست لدعم شقيقته، فيما تمر به من عَرَض صحي واجتماعي».