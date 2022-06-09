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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703189/مصر-والأردن- يوقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-مع-مجال-النفط-والغاز-الطبيعي

دوت الخليج

ووفقا اوكالة الأنباء السعودية، نصت بنود المذكرة على تبادل الخبرات فى مجال تطوير الحقول الغازية واستخراج الغاز ومعالجته إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون فى مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية بشأن التنقيب عن النفط والغاز وبشكل خاص اتفاقيات أقتسام الانتاج .

بنود المذكرة

كما تنص المذكرة ايضا على تبادل الخبرات والتجارب فى مجال تحسين العمل علي وصول الطاقة إلى السكان للأسهام فى تطوير البنية الأساسية من أجل استخدام الغاز الطبيعي فى المدن الأردنية.

وفيما يتعلق بمجال الذهب تنص المذكرة على التعاون فى مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية والعمل على تبادل الخبرات والتعاون فى مجال تدريب الكوادر الفنية فى المجالات التي تتعلق بالثروة المعدنية والصناعات البتروكميائية إلى جانب النفط والغاز الطبيعي.

اتفاق مصري أردني من أجل التعاون فى مجالات التدريب

وأتفق كل من جانب المصري والأردني على تشكيل لجنة مشتركة من أجل بحث وتحديد سبل التعاون فى مجالات التدريب ونقل الخبرات التي تم ذكرها فى المذكرة إلى جانب التنسيق بشأن الأجراءات اللازمة لتنفيذها.

وعقب التوقيع على مذكرة التفاهم صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بأن مذكرة التفاهم هى تأتى فى أطار تعزيرعلاقات التعاون بين البلدين فى مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيمائية والنفط والغاز الطبيعي

ومن ناحية أخري صرح وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن المذكرة تأتي فى أطارعلاقات التعاون المستمر بين البلدين مشيرا إلى أن المذكرة تحدد مجالات تعاون وسيتابعها فرق عمل تعمل على رفع تقارير كل ستة أشهر حول الأنجازات ومراحل العمل.