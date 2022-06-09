استعدادا لموسم الصيف..السكة الحديد تعلن بدء تشغيل قطارات مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703188/استعدادا-لموسم-الصيفالسكة-الحديد-تعلن-بدء تشغيل-قطارات-مكيفة-بين-القاهرة-ومرسى-مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن استعدادتها لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح، من خلال بدء تشغيل قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح ابتداءاً من يوم السبت الموافق 18 / 6 / 2022 وحتى صدور تعليمات اخرى وبيانها كالآتى :

دوت الخليج بدء تشغيل قطارات نوم وثالثة مكيفة بين القاهرة ومرسى مطروح أولاً : يوم السبت الموافق 18 / 6 / 2022 : 1- تشغيل قطار 773 / 772 على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى [ 4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى ]. 2- تشغيل قطار939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً كالجدول المرفق بتركيب [ 1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية ) . ثانياً : يوم الأحد الموافق 19 / 6 / 2022 : 1- تشغيل قطار 775 / 774 على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 773 أعلاه . 2- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 940 أعلاه . - والهيئة دائما لاتتوانى فى خدمة وراحة جمهور السادة الركاب .

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