انت الان تتابع تفاصيل خبر صفقة الموسم.. الاتحاد يعلن تعاقده مع أنس أسامة لاعب سلة الزمالك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703187/صفقة-الموسم-الاتحاد-يعلن-تعاقده-مع-أنس-أسامة-لاعب-سلة-الزمالك

أعلن نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، عن تعاقده مع لاعب سلة الزمالك السابق أنس أسامة، لمدة ثلاث مواسم مقبلة، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق الاتحاد السكندري، بعد الجلسة التي أجراها مع رئيس النادي محمد مصيلحي، ولجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس إدارة الفريق السكندري، وتم الاتفاق على التوقيع لمدة ثلاث مواسم، على أن تنتهي مدة التعاقد عام 2024/2025.

أنس أسامة يثير الجدل

وتعد هذه الصفقة هي التي كان يروج لها نادي الاتحاد السكندري، من خلال بوستر تشويقي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والتي تكهن الجميع بأنها تخص التعاقد مع أنس أسامة، الأمر الذي تأكد عقب الإعلان الرسمي من قِبل نادي الاتحاد والذي نشر تفاصيل التعاقد مع لاعب منتخب مصر، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد لعب أنس، في صفوف نادي الزمالك عام 2018، ولكن بعد حدوث مشاكل بسبب تأخر مستحقاته رفض اللاعب التجديد للفارس الأبيض وفضل الانتقال لزعيم الثغر.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.