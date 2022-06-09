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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703185/السماح-بارتداء-البوركينى-عند-نزول-البحر-علي-طاولة-ثقافة-الشيوخ-الأسبوع-المقبل

تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيخ، برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعها الأسبوع المقبل، لإستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن "السماح بارتداء رداء البحر المحتشم (البوركينى) عند نزول البحر أو حمامات السباحة في المنشآت المعتمدة من وزارة السياحة".

دوت الخليج

«السماح بارتداء رداء البحر المحتشم عند نزول البحر» علي طاولة ثقافة الشيوخ.. الأسبوع المقبل

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن "تطوير تقرير الشائعات الذي يصدره المركز الإعالمي لمجلس الوزراء".

النائب سامح الشيمى يعرض اقتراحه الخاص بمكتبة الطفل أمام ثقافة الشيوخ بشأن مكتبة الطفل..ومحافظ الإسكندرية يرد

وكان قد كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن إعداد مشروع متكامل لتطوير المحافظة ووضعها ضمن الخريطة السياحية فى العالم ،وقائلا: “أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشهد افتتاح المتحف الروماني بعد تطويره خلال الآشهر القادمة وذلك فى حضور سفراء ووفود أجنبية”.

وأشار “اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية” إلى البدء فى تطوير شارع فؤاد، وذلك فى إطار مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية والحفاظ على الهوية التراثية والبصرية للمحافظة فى ضوء تكليفات القيادة السياسية .

لافتا “الشريف”إلى أن شارع فؤاد يعد من أقدم شوارع العالم ،مما يتطلب أستعادة هويته بعد تغيير الشكل المعماري له بسبب غياب النسق الحضاري فى السنوات الماضية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة البرلمانية ،والتى خصصت اجتماعها عصر ،لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صلاح الشيمي بشأن إعادة فتح مكتبة الطفل بالإسكندرية حيث طرح أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات الهامة حول خطة تطوير محافظة الإسكندرية فى ضوء التطوير الذى تشهده محافظات مصر بوجه عام.

وكان قد أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام أهمية الأهتمام بكل أنواع السياحة بمحافظة الإسكندرية والتى تعد من أقدم السكندريات فى العالم .وأشار إلى أهمية تطوير ملف الطرق الرئيسية وذلك لتسهيل حركة المواطنين ،فضلا عن الحفاظ على النسق الحضاري للمحافظة نظرا لما تحمله من ثقافات مختلفة تمتد لعصور عديدة عبر التاريخ .