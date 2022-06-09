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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /703184/اتهموه-بتقليد-عبد-الحليم-حافظ-وأنقذته-شادية-ملخص-تصريحات-هاني-شاكر-مع-الشريان

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنان هاني شاكر ببرنامج مع الشريان

تصريحات هاني شاكر

كشف الفنان هاني شاكر خلال لقائه التلفزيوني الأخير كواليس النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "كده برضه يا قمر" في أواخر السبعينيات، وقال إنها لم تعجبه في البداية، وكان رأيه أنها أغنية خفيفة تخلو من التطريب الذي يبحث عنه رغم ترشيح الأغنية له بواسطة الفنانة الراحلة شادية”.

وأضاف: “أغنية كده برضه يا قمر هي التي عرفت الجمهور العربي بي، وكثيرون يعتقدون أنها أول أغنياتي، رغم إصدار ثلاث أغنيات لي قبلها.. كان ذلك أول لقاء لي مع خالد الأمير والمؤلف صلاح فايز رحمهما الله، وسمعت الأغنية لكن لم تعجبني، وشعرب بأنها أغنية خفيفة وأنا أبحث عن الطرب، وقلت ذلك لشادية فنصحتي بغنائها".

وتابعت: "الأغنية كسرت الدنيا وتجاوب الناس معها من أول حفلة، وتعلمت من ذلك الموقف عدم الحكم على العمل بمفردي، والاستماع إلى آراء الناس والمحيطين بي".

هاني شاكر برنامج مع الشريان

يشار أن الكثيرون كانوا يعتقدون أن أول ظهور للفنان الكبير هاني شاكر على شاشة السينما من خلال تجسيده شخصية الموسيقار سيد درويش لكن الحقيقة أنه كان الظهور الثاني له على الشاشة، وعلق على الأمر: "قبل فيلم سيد درويش ظهرت في فيلم إسماعيل ياسين بحبوح أفندي، ونطقت بكلمة واحدة فقط هي ماما".

وأضاف: "أغاني الفيلم كانت صعبة، ولذلك طلبوا مرشحين للدور من الإذاعة والتليفزيون وكورال الأطفال، وفي البداية تقدمت للامتحان على أساس أداء الأغاني صوتا فقط.. أثناء أدائي أغاني الفيلم حضر المخرج أحمد بدرخان وسألني هل بإمكاني التمثيل، وقام بعمل اختبار كاميرا لي، واشتركت في الفيلم بالغناء والتمثيل.

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وعندما سأله المذيع عن متى تخلص تهمة تقليد عبد الحليم حافظ؟ رد قائلًا: "لا أعتبرها تهمة وأتشرف بذلك، لكن بدأت صورتي عند الجمهور تتغير مع الأغنية الثانية التي تعاونت فيها مع الملحن محمد سلطان سيبوني أحب، وأخذني فيها لمدرسة بعيدة عن الموجي، وابتعدت أكثر مع منير مراد في أغنية قسمة ونصيب، وأكثر مع أغنية كده برضه يا قمر من ألحان خالد الأمير".