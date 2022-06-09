رئيسا الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة يقدمان التهنئة للمستشار محمود فوزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 03:29 مساءً - أقام الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، احتفالية بمناسبة اختيار المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، بحضور د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأستهل الكاتب الصحفي كرم جبر، الاحتفالية، بتوجيه التهنئة للمستشار محمود فوزي، متمنيًا من الله أن يوفق في مهمته الوطنية التي كٌلف بها.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام، أن اختيار المستشار محمود فوزي لهذه المهمة هو تكريم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وللصحافة والإعلام، مضيفًا أن المجلس مؤيد ومساند للأمين العام حتى نهاية مهمته الوطنية العظيمة.

وأعرب المهندس عبدالصادق الشوربجي، عن سعادته باختيار المستشار محمود فوزي لمهمته الوطنية، مضيفًا أنه اختيار صادف أهله نظرًا لكفاءته ومعرفته الشديدة والواعية بملفي الصحافة والإعلام وهو ما يمثل إضافة كبيرة للحوار الوطني.

وأضاف الشوربجي، أننا ننتظر الخروج بإيجابيات كثيرة وتوافق كبير بين جميع المشاركين، لأن الهدف الأسمى هو الدولة المصرية.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، سعادته بهذه الاحتفالية، مضيفًا أنه منذ تولي منصبة أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ عام، لم يجد إلا الدعم الكامل من المجلس رئيسًا وأعضاءً وعامليين.

وأضاف أن اختياره رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، هو تكريم للمجلس ودوره العظيم والهام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وقال إنه يتقدم بشكره لرئيس المجلس وأعضاءه وكافة العاملين على هذه الاحتفالية.