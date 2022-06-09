16 توصية للمؤتمر الدولى الأول لمركز سلام لدراسات التطرف (صور)

جدة - نرمين السيد - وأثريت جلسات المؤتمر وورش عمله ومشروعاته بأبحاث المشاركين، وما دار حولها من مداخلات مفيدة ومناقشات مهمة، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وخلال كلمته الختامية اليوم، أعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- أن المؤتمر قد ناقش أثناء الفعاليات المتنوعة مجموعة من المسائل والقضايا والأبحاث المتعلقة بظاهرة التطرف والمنطلقات الفكرية قديما وحديثا، وتحليل تلك المنطلقات ومناقشتها، وكذا تحليل منظومة الأفكار الممثلة لأركان الفكر المتطرف وكيفية صياغة سياسات متكاملة لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، واستراتيجيات مواجهته والوقاية منه، مع طرح سبل تعزيز التعاون المشترك الإقليمى والدولى فى هذا الإطار.



ولفت المفتى النظر إلى خروج المؤتمر بعدد من المبادرات والتوصيات المهمة، كما حرص خلال جميع فعالياته على تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمهما مناقشة أطروحات التطرف المبررة لجرائمه والرد عليها، وكذلك تفكيك مقولات ومفاهيم التطرف والرد عليها، وأيضا ترسيخ قيم السلام والتعايش والتفاهم بين الشعوب والحضارات، وتبادل خبرات التجارب الدولية فى مكافحة التطرف، فضلا عن فتح آفاق أوسع للتعاون البحثى والأكاديمى فى هذا المجال.

وإليكم نص البيان الختامى للمؤتمر:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى إلى اختتام المؤتمر الأول لمركز سلام لدراسات التطرف التابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت عنوان «التطرف الدينى.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة» الذى عقد بمدينة القاهرة أيام السابع والثامن والتاسع من شهر يونيو لسنة ألفين واثنين وعشرين من الميلاد (2022م)، الموافق الثامن والتاسع والعاشر من شهر ذى القعدة لسنة ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين من الهجرة (1443هـ)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، وبحضور كريم من الوزراء والمفتين، والعلماء، والمتخصصين فى مجال مكافحة التطرف والإرهاب والسيدات والسادة أصحاب الفكر والرأى والصحافة والإعلام.

وقد ناقش المؤتمر أثناء الفعاليات المتنوعة بين جلساته وورش عمله وأبحاثه المقدمة ونقاشاته قضايا التطرف والمنطلقات الفكرية قديما وحديثا، وتحليل تلك المنطلقات ومناقشتها، وتحليل منظومة الأفكار الممثلة لأركان الفكر المتطرف وكيفية صياغة سياسات متكاملة لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب، واستراتيجيات مواجهته والوقاية منه، مع طرح سبل تعزيز التعاون المشترك الإقليمى والدولى فى هذا الإطار.

وعلى هامش جلسات المؤتمر تم عقد مجموعة متميزة من ورش العمل، وهى:

الورشة الأولى: الإسهامات البحثية العربية والإنجليزية فى مجال التطرف والإرهاب.

الورشة الثانية: تحليل التجربة المصرية فى مجال مكافحة التطرف.

الورشة الثالثة: تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية المعنية بدراسات التطرف.

وقد حرص المؤتمر من خلال جميع فعالياته على تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها:

• مناقشة أطروحات التطرف المبررة لجرائمه والرد عليها.

• تفكيك مقولات ومفاهيم التطرف والرد عليها.

• ترسيخ قيم السلام والتعايش والتفاهم بين الشعوب والحضارات.

• تبادل خبرات التجارب الدولية فى مكافحة التطرف.

• فتح آفاق أوسع للتعاون البحثى والأكاديمى فى هذا المجال.

وقد وفقنا الله تعالى فى مؤتمرنا هذا إلى إطلاق عدد من المبادرات المهمة التى تمثل خطوات جادة فى سبل مكافحة التطرف وقاية وعلاجا.



وقد خرج المؤتمر فى ختامه بمجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التى خلص إليها من خلال اقتراحات المشاركين من العلماء والباحثين، وقد جاءت التوصيات بما يلى:

أولا- يدعو المؤتمرون أن يصبح المؤتمر الدورى لمركز سلام لدراسات التطرف ملتقى عالميا سنويا لسائر المراكز البحثية المتخصصة فى مجال دراسة ومكافحة التطرف والإرهاب يعمل على تنسيق الجهود وتحديد الأولويات وتوزيع الأدوار والتشبيك بين كافة المؤسسات الدينية وصناع القرار والمراكز البحثية والأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية والأممية لزيادة الفاعلية والتأثير والخروج بمبادرات مشتركة فى مجال مكافحة التطرف وقاية وعلاجا وتأهيلا.

ثانيا - يؤكد المؤتمر على أن تجديد الخطاب الدينى عملية أصيلة فى التشريع الإسلامى، نطقت بها نصوصه ودعت إليها مبادئه، وهى عملية لها ضوابطها التى تتلاءم مع وسطية الدين وعالمية الرسالة الإسلامية، وهى قضية منوطة بالمؤسسات الدينية العريقة والوطنية فى العالم الإسلامى تتعاون فيها مع العلماء والمفكرين وأصحاب الرأى والفكر من مختلف المجالات الذين لديهم قدم راسخة فى العلم الشرعى أو العلوم الاجتماعية والإنسانية المختلفة؛ إيمانا بأن تجديد الخطاب الدينى يسهم بشكل فعال فى مكافحة التطرف وقاية وعلاجا.

ثالثا - يشدد المؤتمر على ضرورة وضع ضوابط واضحة حول المتصدرين للخطاب الدينى فى الداخل والخارج بالتعاون مع المتخصصين وصانعى القرار والأجهزة المعنية فى الدول، لضمان تصدر المؤهلين، ومن ثم تقليل الفرصة أمام انتشار خطاب الكراهية والتشدد، والخطاب الجامد الذى قد يؤدى بشكل غير مباشر إلى توسيع دائرة التطرف.

رابعا - يدعو المؤتمر إلى العناية بتنظيم ندوات ودورات مباشرة وإلكترونية تقوم بها المؤسسات الدينية الوطنية لنشر الوعى بين الشباب بمخاطر التطرف ومناقشة منطلقاته الفكرية وتفكيك منظومة أفكاره والعمل على دمج الشباب فى عمليات الوقاية والمكافحة.

خامسا - يدعو المؤتمر كافة الدول والمنظمات إلى المراجعة المستمرة لاستراتيجيات مكافحة التطرف وتطويرها بشكل دائم لتتواكب مع أفكار المتطرفين وأدواتهم.

سادسا - يدعو المؤتمر إلى تنشيط وزيادة حجم المواد المترجمة حول مبادئ التعايش بين الأديان وبيان صحيح الأديان من خلال المؤسسات المعنية بهذا الشأن فى البلاد المختلفة.

سابعا - يؤكد المؤتمر على ضرورة بذل المزيد من العناية والجهد فى مشروع التحول الرقمى للمؤسسات الدينية وتوفير الإرادة الحقيقية نحو ذلك التحول بإنشاء وحدات مختصة بمتابعة التحول الرقمى فى تلك المؤسسات.

ثامنا - ضرورة عمل لجان تشرف عليها جهات دينية وتعليمية وتربوية للنظر فى استراتيجية إعداد المناهج التعليمية وآلياتها ومخرجاتها ومراجعة المناهج لضمان تنقيتها من كل ما من شأنه تعزيز خطاب الكراهية ورفض الآخر.

تاسعا - الاهتمام بالرعاية الوقائية والتحصين المبكر للأطفال والنشء فى مراحل التعليم الابتدائية لغرس القيم والأفكار الدينية المنضبطة التى تحول -فيما بعد- دون وقوعهم ضحية للأفكار المتطرفة.

عاشرا - تنقية الكادر التعليمى -لا سيما فى مراحل تشكيل الوعى لأبنائنا- من الأشخاص ذوى الميول والأفكار المتطرفة للحيلولة دون ترسيخ مبادئ التطرف فى عقول الطلاب، لا سيما وأن الأشخاص المتطرفين يتطلعون لمثل هذه الوظائف التى تسهل عليهم نشر منظومة الأفكار المتطرفة من موقع التدريس والتربية.

حادى عشر - يدعو المؤتمر إلى إنشاء منصة إلكترونية جامعة تعرض كافة إصدارات المراكز البحثية المعنية بدراسات التطرف ليستفيد منها الباحثون والمتخصصون فى قضايا التطرف والإرهاب.

ثانى عشر - يدعو المؤتمر الباحثين والمختصين بشأن التطرف إلى توجيه جهودهم البحثية لتطورات وتحولات وتحورات الفكر المتطرف، وإلقاء مزيد من الضوء على منطلقاته الفكرية الثابتة والمتغيرة، ومتابعة ذلك الشأن باستمرار لمواكبة التطور فى الفكر المتطرف.

ثالث عشر - يشجع المؤتمر المؤسسات الثقافية والدينية على تنظيم مسابقات دورية ورصد مكافآت وجوائز قيمة تشجيعا للأعمال الإبداعية والثقافية والدينية الموجهة لمكافحة التطرف وتفكيك وتحليل أفكاره.

رابع عشر - يوجه المؤتمر بضرورة إنشاء لجان تنفيذية متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، لا سيما التوصية الأولى بجعل المؤتمر الدورى ملتقى جامعا للمراكز البحثية العاملة فى مجال دراسة ومكافحة التطرف والإرهاب وموافاة رئيس المؤتمر بما انتهت إليه فى مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

خامس عشر- يثمن المؤتمر المشاركة الدولية الواسعة من الهيئات الأممية والدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية الأوربية ومراكز الأبحاث والفكر المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب من مختلف دول العالم.

سادس عشر - يثمن المؤتمر كل المخرجات التى صدرت وعرضت فى فعالياته، ويدعو الباحثين والمختصين المعنيين بقضايا التطرف والإرهاب للاستفادة منها، ومن قاعدة البيانات المتنوعة التى وفرتها مبادرات المؤتمر.

وفى الختام، يتوجه المجتمعون بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لرعايته الكريمة للمؤتمر، وحسن استقبال الوفود المشاركة فى المؤتمر، والدعم المستمر لمسارات المؤتمر، متمنين لمصر وكافة بلاد الأمة الإسلامية التوفيق والنجاح والاستقرار الدائم.