تخصيص 2702 منح.. دعم رئاسى للتعاون المصرى الإفريقى فى التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - واستعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشؤون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، بشأن أداء الوزارة فى مجال التعاون المصرى الإفريقى خلال 8 سنوات.

وأفاد التقرير أن إجمالى المنح المصرية المُخصصة لدول القارة الإفريقية يبلغ 2702 منح دراسية، وتتنوع هذه المنح فيما بينها فهناك منح برامج التبادل الثقافى، ومنح وزارة التعليم العالى باللجنة الفرعية بوزارة الخارجية، ومنح الجامعات المصرية ومنح من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأوضح التقرير أن المراكز البحثية تُسَخِّر إمكانياتها للتواصل مع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مشتركة، خصوصًا فى مجالات (الصحة، والطاقة، والزراعة، والمياه)، بالإضافة لوجود 4 معاهد وكليات للدراسات الإفريقية بالجامعات المصرية، حيث تمت الموافقة على إنشاء معهد الدراسات الأفروآسيوية للدراسات العليا بجامعة قناة السويس، وتم تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج فى السودان وتشاد، فضلاً عن قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لإفريقيا، تم خلالها فحص 1360 حالة وإجراء أكثر من 980 عملية جراحية.

وأضاف التقرير أن الوزارة قدمت من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، جوائز سنوية للشباب المُبدعين والباحثين الأفارقة؛ لدعم عملية البحث العلمى والابتكار ودعم الشباب الافريقيى، وقد تم الإعلان عن فوز عدد 2 باحثين أفارقة ضمن شباب العلماء الأفارقة بجوائز الدولة بمصر بقيمة 10 آلاف دولار.

ولفت التقرير إلى تخصيص 150 منحة للدراسات العليا لطلاب دول القارة الإفريقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مُمولة بالتعاون بين حكومتى مصر واليابان، كما تم تخصيص 50 منحة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة و50 منحة من الجامعة البريطانية بالقاهرة للطلاب الأفارقة، للدراسة فى مصر.

وتناول التقرير تدريب أكثر من 2300 مُتدرب من شباب الدول الإفريقية فى دورات تدريبية قصيرة، وكذلك دعم استضافة المكتب الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية لدول شمال إفريقيا والذى تستضيفه مصر فى جامعة الأزهر، لتعزيز التناغم والتعاون بين الجامعات المصرية والإفريقية، كما تسعى الوزارة للتعاون بين اتحاد الجامعات الإفريقية واتحاد الجامعات العربية لربط الجامعات العربية بنظيرتها الإفريقية.

وأطلق وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال مؤتمر التيكاد 7 باليابان، "المبادرة المصرية لتصميم وإطلاق قمر صناعى إفريقى للتنمية"، بالشراكة مع الدول الإفريقية، وجار تنفيذه بقيادة وكالة الفضاء المصرية، كما دعمت مصر استضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية بمبلغ 15 مليون دولار لإنشاءها وتشغيلها؛ لإعداد كوادر إفريقية ذات خبرات مُتميزة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ولفت التقرير إلى أن الوزارة تسعى لربط الجامعات المصرية بنظيرتها الإفريقية، من خلال برامج شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية والإفريقية، حيث يتم توقيع مُذكرات التفاهم ووضع خطط عمل مُشتركة وتعزيز التبادل الطلابى والأكاديمى، وكان آخرها التوقيع بين جامعة القاهرة وجامعة جون جارنج بجنوب السودان، والتوقيع بين جامعة حلوان وجامعة ليمبوبو بدولة جنوب إفريقيا، فضلًا عن إنشاء فروع للجامعات المصرية بالدول الإفريقية، وجارى إعادة تأهيل فرع جامعة القاهرة بمدينة الخرطوم بالسودان، وتم تأهيل فرع جامعة الإسكندرية بمدينة تونج بدولة جنوب السودان للافتتاح واستقبال طلاب فى العام الأكاديمى القادم.

ويتم العمل حاليًا على زيادة عدد تواجد فروع للجامعات المصرية فى دول إفريقية أخرى، مع رفع كفاءة هذه الفروع وزيادة البرامج التعليمية، وجارى التشاور حاليًا بشأن إنشاء فرع لجامعة عين شمس فى جمهورية تنزانيا، تنفيذًا للمادة 11 من مذكرة التفاهم المُبرمة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التعليم والعلوم التكنولوجيا التنزانية.

وأشار التقرير إلى اهتمام الوزارة بمجال أبحاث الفضاء والاستشعار من البُعد، نظرًا لأهميتهما البالغة فى العصر الحالى، وأثمر ذلك عن التعاون فى تأهيل العديد من الباحثين الأفارقة لاستخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة من خلال دورات تدريبية مُتخصصة وورش عمل وتبادل الزيارات، وجارى التفاوض مع جمهورية الصين فى إنشاء مركز تميز للاستشعار من البُعد بالشراكة بين مصر والصين، على أن تستضيف مصر مركز التميز لخدمة الدول الإفريقية، كما نجحت الوزارة فى استضافة مركز للتميز بالتعاون مع وزارة الزراعة، ليكون جاهز للتدريب على إدارة الثروة السمكية.

وأوضح التقرير أن مصر استضافت ما يزيد عن 80 مؤتمر علمى، وورشة عمل فنية بحضور ما يقرب من 2300 زائر إفريقى، وكان آخرها استضافة مصر للمؤتمر الإفريقى لعلوم المحيطات بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لعلوم المحيطات التابع لليونسكو، والذى حضره أكثر من 25 دولة إفريقية، والذى يُمهد لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (Cop 27) والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

كما قامت الوزارة باستضافة العديد من مُسابقات الإبداع والابتكار للموهوبين وصغار الباحثين؛ لزيادة الوعى حول أهمية التعليم والبحث العلمى، كقاطرة للتنمية فى إفريقيا، واستضافت الوزارة العديد من الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الإفريقى ومنظمة النيباد (الذراع العلمى والتقنى للاتحاد الإفريقى)، لتوطين التكنولوجيات ودعم إنشاء الشركات وريادة الأعمال.

وعلى صعيد المشاركات الرسمية فى اجتماعات الاتحاد الإفريقى، فقد شاركت الوزارة مُمثلة عن الدولة المصرية فى اجتماعات الاتحاد الإفريقى، حيث تم حضور أكثر من 30 اجتماع وزارى و65 اجتماع علمى واستراتيجى؛ لإعداد وتنفيذ الاسترتيجيات العلمية والتقنية بالقارة الإفريقية، كما تم وضع إطار للتعاون فى الأبحاث الطبية وتجربة مصر فى إنتاج اللقاحات والأمصال وكيفية التعاون ونقل الخبرات فى هذا المجال للدول الإفريقية، وفى هذا الإطار، هناك مشاورات للتعاون مع دولة مالاوى فى الأبحاث الصيدلانية وإنتاج الدواء وتسجيل الدواء المصرى بدولة مالاوى.

وخلال فترة جائحة كورونا، تم عقد العديد من الاجتماعات الوزارية والتنفيذية للشراكة فى خطط مجابهة جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية والتقنية التى اتخذتها مصر فى التعليم والبحث العلمى، وقد عرض الوزير العديد من التجارب المصرية التى اتخذتها الوزارة، ومنها الاعتماد على التعليم الهجين والتعليم عن بُعد وإنشاء المنصات الإلكترونية للمحاضرات والامتحانات، وتعميم نظام الامتحانات الإلكترونى التأهيلى لكليات الطب، من خلال منصة عالية الدقة، وذات تأمين سيبرانى عالى للحفاظ على سرية وجودة الامتحانات.

وصرح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن الوزارة تضع تعزيز التعاون المُشترك مع مختلف الدول الإفريقية على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل للأشقاء الأفارقة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، سواء فى مرحلة (البكالوريوس أو الدراسات العليا) بكافة الجامعات المصرية، فضلًا عن زيادة المِنح الدراسية المُقدمة للطلاب، ودعم تبادل الخبرات فى شتى المجالات العلمية والبحثية.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون لدعم العلاقات مع الأشقاء الأفارقة وخاصة دول حوض النيل، ومؤكدًا أن مصر لم ولن تدخر جهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائمًا يدها ممدودة، للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الإفريقية.