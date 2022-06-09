وزير الصناعة الأردنى: الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات نموذج متقدم للتعاون

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى يوسف الشمالى، أن "الشراكة الصناعية التكاملية" بين بلاده ومصر والإمارات تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وستشكل نموذجا متقدما للتعاون الاقتصادى العربى.





ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، عن الشمالى قوله، خلال زيارته لغرفة صناعة الأردن، إن الشراكة التكاملية تعزز العلاقات الأخوية، وتؤسس لتعاون غير مسبوق بين الدول الشقيقة الثلاث.

وقال إن المبادرة جاءت ثمرة للقاء القمة الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال شهر رمضان المبارك..مشيرا إلى أن الشراكة جاءت أيضا انعكاسا لمتانة العلاقات الثنائية بين الدول الثلاث ومساعى قيادتها الدؤوبة لتعزيز التعاون فى مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية.

ووضع الشمالى - خلال زيارته - غرفة صناعة الأردن مجلس إدراتها، بصورة تفاصيل الشراكة وخطواتها التنفيذية والإجراءات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول لوزراء صناعة البلدان الثلاثة، مؤكدا أن المشروعات التى ستنفذ فى إطار المبادرة ستتم من خلال القطاع الخاص الذى يعد شريكا أساسيا لهذه المبادرة غير المسبوقة وتؤسس لتعاون اقتصادى عربى بين مصر والأردن والإمارات والبلدان التى قد تنضم إليه لاحقا.

ووصف تلك الشراكة بأنها فرصة لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار سعيا لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث وبما لا يخالف التشريعات النافذة فيها.

وأضاف أنه "نظرا لأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الصناعى فى عملية التنمية الاقتصادية جاء هذا التعاون ليكون أساسا للنمو فى ضوء الإمكانات التى تمتلكها دولنا فى هذا المجال".

وأشار الى الصندوق الاستثمارى الخاص بالمبادرة الذى أعلن عنه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتى سلطان أحمد الجابر بالتزامن مع توقيع المبادرة والإعلان عنها فى أبو ظبى بقيمة 10 مليارات دولار وستديره شركة "القابضة" الاماراتية.

من جانبها، قالت الأمين العام للوزارة دانا الزعبى، إنه سيتم وضع قائمة بالشركات التى ترغب بالانضمام لمشروعات الشراكة بين الدول الثلاث والتى تنطبق عليها المعايير بحيث تتماشى والأهداف المرجوة من الشراكة، مشيرة إلى أن هذه الشركات ستشارك فى ورشة العمل التى ستعقد فى إحدى الدول الثلاث، على الأغلب فى القاهرة، لتشبيكها مع الشركات المصرية والإماراتية فى شهر يوليو المقبل.