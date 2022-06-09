القوى العاملة: الترشح لمجالس النقابات العامة 11 يونيو

جدة - نرمين السيد - وأشار سعفان إلى أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلى أن تجرى الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت فى التظلم 18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022
وأوضح وزير القوى العاملة أن موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، سيتم فتح باب الترشح لها يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، على أن تجرى الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت فى التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.
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