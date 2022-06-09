عاجل- الرئيس السيسى يتسلم رسالة خطية من نظيرته التنزانية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا ليبراتا مولا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية "سامية حسن"، معرباً عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيدا بقوة الدفع التى تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك فى مختلف المجالات. من جانبها؛ نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس من رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار فى الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة فى مجال المشروعات التنموية العملاقة، كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذى ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد "جوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية فى تنزانيا. وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول كذلك قضية سد النهضة، وشدد الرئيس على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة فى مياه النيل، من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة فى مياه النيل المصدر الأساسى للمياه لمصر.

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