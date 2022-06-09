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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - /703182/بيتصور-سيلفي-كشف-ملابسات-جلوس-شخص-أعلى-قطار-الصعيد

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات بث أحد البرامج التلفزيونية مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالجلوس أعلى سطح قطار الصعيد، وإلتقاطه صورة لنفسه معرضا حياته للخطر، ويحث فيه المواطنين بعدم ارتكاب تلك الوقائع.

دوت الخليج يرصد قيام الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو

بفحص الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو من خلال إجراء التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط أعلى أحد القطارات "القاهرة – الأقصر" وذلك حال سيره بنطاق دائرة مركز شرطة ديروط.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

تفاصيل مشاجرة عمال بمقهى وموظفى الحى بالعصافرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يكشف عن مشاجر بمنطقة العصافرة بحري بالإسكندرية، وتبين أنها حدث خلال حملة لإزالة التعديات بالطريق العام من قبل حى ثان المنتزة.

دوت الخليج يرصد قيام الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بوجود مشاجرة بالمنطقة المشار إليها بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الأجهزة المعنية "حى ثان المنتزة" بعمل حملة فورية لإزالة التعديات بالطريق العام "دون إخطار الأجهزة الأمنية" أمام إحدى المقاهى الكائنة بمحل البلاغ بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من (صاحب المقهى و3 عمال بالمقهى) و(عمال الحى المشاركين بالحملة المشار إليها) حيث قام على إثرها سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) بالتعدى بالضرب عليهم، لإعتراضهم على تنفيذ إزالة التعديات مما أدى إلى حدوث إصابة 3 من عاملين بالحى "بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

580 حكم .. سقوط هارب من 80 سنة حبس

سقط صاحب شركة في قبضة رجال الشرطة بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في 580 حكم قضائي، وغرامات بلغت أكثر من 805 ملايين جنيه بمنطقة المقطم.

دوت الخليج

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط صاحب شركة للإستثمار العقارى- مقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 79 حكم بإجمالى حبس 80 سنة و6شهور وعدد 501 حكم بالغرامة بلغت (8,522,000 جنيه) فى قضايا "شيكات، سرقة تيار كهربائى، مبانى" وذلك حال تردده على المنطقة سكنه.

مواجهة المتهم

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين والمطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم فى قضايا.