تعرف على معلق مباراة مصر وإثيوبيا اليوم

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القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:47 مساءً - محمد السيد - أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، عن معلق مباراة مصر وإثيوبيا، والتي ستجمع بينهما في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

معلق مباراة مصر وإثيوبيا

وأسندت القناة القطرية والحاصلة على حقوق إذاعة مباريات التصفيات، إسناد مهمة التعليق على مباراة المنتخب المصري ونظيره الأثيوبي، للمعلق المصري علي محمد علي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

على الجانب الآخر، وعلى حسب ما قاله شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، فمن المتوقع أن يدخل الفراعنة مباراة اليوم بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: عمر كمال، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، كريم حافظ.

في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، مهند لاشين.

في الهجوم: أحمد عاطف، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش. منتخب مصر

ويتصدر منتخب مالاوي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 بعد الفوز على منتخب أثيوبيا بنتيجة هدفين لهدف، ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بنفس الرصيد بعد الفوز على غينيا، فيما يحتل منتخب غينيا المركز الثالث، وتتزيل أثيوبيا ترتيب المجموعة برصيد خالي من النقاط.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.

قائمة المنتخب الوطني

محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.